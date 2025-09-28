با خوردن صبحانه مفصل کالری بیشتری بسوزانید

به گزارش تابناک؛ متخصصان آلمانی در جریان آزمایشات خود از ۱۶ مرد خواستند که به مدت سه روز یک صبحانه با کالری کم و یک شام با کالری زیاد صرف کنند. سپس این روند را معکوس کردند و مشارکت کنندگان در این مطالعه به مدت سه روز یک صبحانه با کالری زیاد و شام کم کالری صرف کردند.
نتایج این آزمایش نشان داد که خوردن صبحانه با کالری بالا باعث میشود فرایند ترموجنسیس (فرایند تبدیل کالری به گرما در بدن) دو برابر بیشتر شود که یکی از معیارهای کارایی متابولیسم بدن است.
دکتر ژولیان ریشتر، مدیر این مطالعه میگوید: نتایج مطالعات ما نشان میدهد که صرف یک وعده غذایی برای صبحانه، صرفنظر از مقدار کالری موجود در آن، باعث ایجاد دو برابر گرما در بدن میشود.
وی افزوده است که این یافته برای همه افرادی که خوردن صبحانه را دست کم میگیرند قابل توجه است.
وی همچنین میگوید: ما به بیماران چاق و همچنین افراد سالم توصیه میکنیم یک صبحانه مفصل به جای یک شام مفصل میل کنند تا وزنشان را کاهش دهند و از بیماریهای متابولیکی جلوگیری شود.
بیماریهای متابولیکی یک اصطلاح پزشکی است که برای توصیف ترکیبی از دیابت، فشار خون بالا و چاقی بکار میرود.
بسیاری از کسانی که رژیم غذایی میگیرند از خوردن صبحانه اجتناب میکنند و در مقابل در طول روز بیش از حد میخورند.
این مطالعه برای درک بهتر اینکه زمان صرف غذا چه تاثیری بر اندازه دور کمر دارد مشخص کرد که صبحانه پر کالری باعث میشود در طول روز بدن بیش از دو برابر بیشتر کالری بسوزاند و این برای افرادی که میخواهند دور کمر را لاغرتر کنند مفید است.
صبحانههای کم کالری بطور معناداری باعث افزایش گرسنگی مردان در طور روز میشود و آنها را به سوی مصرف شیرینیها سوق میدهد.
یکی دیگر از یافتههای این مطالعه نشان میدهد که «افزایش قند خون و غلظت انسولین» پس از خوردن یک صبحانه مفصل در مقایسه با یک شام پر کالری، کاهش مییابد.
متخصصان پس از مشاهده این نتایج، حدس میزنند که خالی شدن معده در هنگام صبح ممکن است نقشی در وضعیت متابولیسم بدن داشته باشد. آنها فکر میکنند که شاید جذب مواد مغذی در بدن تابع «ساعت بدن» باشد.
نتایج این مطالعه از آن نظر اهمیت دارد که مسئله چاقی یکی از معضلات زندگی مدرن در سراسر جهان است و تنها در بریتانیا ۲۹ درصد بزرگسالان در سال ۲۰۱۷ در فهرست افراد «چاق» طبقه بندی شدند که نسبت به سال ۲۰۱۶ میلادی ۱۱ درصد افزایش یافته است. ایالات متحده آمریکا نیز از جمله کشورهایی است که ۳۹.۸ درصد بزرگسالان از چاقی رنج میبرند.
