وحدت ملی، رمز پیروزی ایران در جنگ ۱۲ روزه

شهردار تهران گفت: دشمن در طول تاریخ هزینه‌های سنگینی به کشور ما تحمیل کرده اما به اهداف خود نرسیده است. ملت ایران با مقاومت و ایستادگی، همواره مسیر خود را ادامه داده است.

به گزارش تابناک به نقل از هشمهری آنلاین؛ مجمع پیشکسوتان جهاد و شهادت در برج میلاد تهران با حضور علیرضا زاکانی شهردار تهران، رضا سیفی شهردار منطقه ۱۷، جمعی از مدیران ارشد نظامی و شهری، پیشکسوتان دفاع مقدس و خانواده‌های معظم شهدا برگزار شد. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در این مراسم با تأکید بر پیروزی رزمندگان اسلام در جنگ ۱۲ روزه و ایستادگی مردم و رزمندگان منطقه ۱۷، یاد و خاطره بیش از ۴۰۰۰ شهید این منطقه و به ویژه ۱۲ شهید دفاع مقدس ۱۲ روزه را گرامی داشت و رمز پایداری انقلاب اسلامی را در ایمان الهی، وحدت کلمه و تبعیت از رهنمود‌های امام و رهبری دانست.

زاکانی با اشاره به تلاش‌های دشمن طی بیش از چهار دهه برای تضعیف انقلاب اسلامی، افزود: حضور فعال مردم در تمامی عرصه‌ها، از دفاع مقدس تا حوزه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی ستون اصلی امنیت و اقتدار ملی است.

شهردار تهران با بیان اینکه دشمن در طول تاریخ هزینه‌های سنگینی به کشور ما تحمیل کرده، اما به اهداف خود نرسیده است، تصریح کرد: ملت ایران با مقاومت و ایستادگی، همواره مسیر خود را ادامه داده است.

زاکانی با تاکید بر نقش پیشکسوتان جهاد و شهادت افزود: شهدای عزیز و پیشکسوتان بزرگوار، ستون‌های انقلاب اسلامی هستند و تقویت روحیه جهاد و شهادت در نسل جوان، ضامن حفظ امنیت، اقتدار و پیشرفت کشور است.

وی در ادامه ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های داخلی، انسجام ملی و مشارکت فعال مردم را مورد تأکید قرار داد و خاطرنشان کرد: ایران اسلامی با مقاومت مردم، ایمان، وحدت ملی و تبعیت از رهبری همواره شکست‌ناپذیر خواهد بود و دشمنان هیچ‌گاه قادر به تحقق اهداف شوم خود نخواهند بود.

شهردار تهران با تأکید بر تجربه‌های تاریخی و ضرورت میدان دادن به مردم در مقوله‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی گفت: تکیه بر توانمندی‌های داخلی و ظرفیت مردمی راهکار نهایی عبور از چالش‌ها و تهدید‌های دشمن است.

در این آیین از خانواده‌های معظم شهدای حاضر در مراسم به پاس فداکاری، صبر و استقامتشان تقدیر شد.