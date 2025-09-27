En
تصویری از روزهای آخر شهید نصرالله در اتاق عملیات

المیادین تصویری از شهید نصرالله در روزهای آخر پیش‌ از شهادت در اتاق عملیات را منتشر کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۷۲
1447 بازدید

تصویری از روزهای آخر شهید نصرالله در اتاق عملیات

  به گزارش تابناک؛ خبرگزاری المیادین؛ در اولین سالگرد شهادت رهبر مقاومت؛ تصویری از ایشان در روزهای آخر پیش‌ از شهادت در اتاق عملیات را منتشر کرد.

برچسب ها
شهید سیدحسن نصرالله اولین سالگرد اتاق عملیات
tabnak.ir/005aFI
