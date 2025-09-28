En
حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسنعلی اخلاقی امیری در گفتگو با تابناک:

افزایش امضا برای تغییر دکترین دفاعی ایران/ درخواست ساخت سلاح های نوظهور

تعداد امضاهای نمایندگان برای تغییر دکترین دفاعی ایران به ۷۲ نفر رسید و بررسی موشک‌ها و سلاح‌های نوظهور در دستور کار قرار گرفت.
نماینده مردم مشهد و کلات و طراح نامه جمع آوری امضا در مجلس شورای اسلامی برای ساخت سلاح هسته ای توضیحاتی را در این باره ارائه کرد.
 
به گزارش خبرنگار سیاسی تابناک، حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن‌علی اخلاقی امیری نماینده مشهد‌ و کلات در مجلس شورای اسلامی نامه ای مبنی بر تجدیدنظر در دکترین دفاعی جمهوری اسلامی ایران» تهیه کرده که به همین بهانه سراغ این نماینده مجلس رفتیم تا درباره اهداف وی و نمایندگان مجلس از امضای چنین نامه ای به گفتگو بنشینیم.

حجت‌الاسلام‌ و المسلمین حسن‌علی اخلاقی امیری در گفتگو با خبرنگار تابناک گفت:

با توجه به جمع‌آوری هفتاد و یک امضا برای نامه‌ای که خواستار ساخت سلاح هسته‌ای شده است، مرحله بعدی چیست؟ آیا طرحی در مجلس برای الزام دولت به ساخت سلاح هسته‌ای وجود خواهد داشت؟
 تعداد امضاها به ۷۲ نفر افزایش یافته است. این نامه به شورای عالی امنیت ملی ارسال شده است، زیرا شورا تحت فرماندهی کل قوا و رهبر معظم انقلاب فعالیت می‌کند و مصوبات آن باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد.
استفاده از سلاح اتمی توسط رهبر معظم انقلاب قبلاً حرام اعلام شده است و جمهوری اسلامی بنا نداشته است به ساخت آن اقدام کند
 استفاده از سلاح اتمی توسط رهبر معظم انقلاب قبلاً حرام اعلام شده است و جمهوری اسلامی بنا نداشته است به ساخت آن اقدام کند، نامه بر اساس آنچه در منطقه و طی چند ماه اخیر رخ داده است همان‌طور که مستحضرید، رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی به شش کشور اسلامی حمله کرده است و حتی کسانی که روزی این رژیم را در خاورمیانه ایجاد کردند، امروز اذعان می‌کنند که دیگر قدرت کنترل آن را ندارند و هیچ تعهد بین‌المللی را رعایت نمی‌کنند. بر این اساس، نمایندگان نامه‌ای تهیه کرده‌اند که البته نگارش اولیه آن مربوط به سال قبل است و امسال به‌روزرسانی شده است. 
 
آیا شورای عالی امنیت ملی پاسخی به این نامه داده است؟
این نامه خطاب به شورای عالی امنیت ملی است و سران قوا را مورد خطاب قرار داده و دیگر اعضای شورا را از موضوع سلاح هسته‌ای مطلع می‌کند. و درخواست تجدید نظر از دکترین جمهوری اسلامی کرده بودند البته اعم از بحث اتم و سلاح اتمی است هدف از این نامه این است که شورا ظرفیت‌های موجود، از جمله استفاده از موشک‌های قوی‌تر، فناوری لیزر و برخی سلاح‌های نوظهور را بررسی کند و نظر کارشناسی خود را از منظر بازدارندگی، که امروز در جهان وجود دارد و در دنیایی که سازمان‌های بین‌المللی متأسفانه هیچ توانایی مؤثری برای کنترل رژیم منحوس از منظر بازدارندگی ندارند، ارائه دهند.
اگر اروپایی‌ها که به تعهدات خود در برجام عمل نکردند و بنا دارم مکانیسم ماشه را فعال کنند و روند غلط فعلی را ادامه دهند، مجلس هم قطعا در روزها و هفته‌های آینده تصمیمات مقتضی که دست ما هم بسته نیست تصمیم گیری خواهد شد. 
 و نتایج این بررسی به رهبر معظم انقلاب ارائه شود و مجلس را نیز از آن مطلع کنند. و قطعا مرحله بعدی، ارسال رسمی نامه به شورای عالی امنیت ملی است و پیگیری مراحل بعد از آن خواهد شد. در خصوص اقدامات مجلس شورای اسلامی، باید گفت که مجلس فرصت خود را برای تعلیق به حضور ایران در آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای مطرح کرده است و تا ۹۰ روز این فرصت وجود دارد. اگر اروپایی‌ها که به تعهدات خود در برجام عمل نکردند و روند غلط فعلی را ادامه دهند، مجلس هم قطعا در روزها و هفته‌های آینده تصمیمات مقتضی که دست ما هم بسته نیست تصمیم گیری خواهد شد. 
 
آقای قالیباف در جریان این درخواست قرار دارند و در صورت اطلاع، نظر ایشان در این خصوص چیست؟
در مورد آقای دکتر قالیباف، باید گفت که از خود ایشان باید سوال شود، اما نامه در سامانه نمایندگان ثبت شده است و ایشان نیز عضو همان سامانه هستند، بنابراین احتمالاً نامه را مشاهده کرده‌اند. با این حال، نظر رسمی ایشان مشخص نیست. مردم ما امروز به‌واسطه حضور فعال خود در میادین دفاع از کشور و حفاظت از ارزش‌های ملی و اسلامی، در سطح بین‌الملل توانمند و اثرگذار ظاهر شده‌اند و در دفاع از کشور گام بلندی برداشته‌اند. همچنین وظیفه حاکمیت و نظام، فراهم کردن شرایط بازدارندگی در سطح بین‌الملل، به‌ویژه در برابر رژیم جعلی و منحوس صهیونیستی است.

 

