میگویند «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید میترسد»؛ بنابراین باید به هواداران استقلال حق داد که نگران تکرار اتفاقات تلخ فصل گذشته باشند. وقتی نشانهای از پیشرفت و بهبود امور نیست، ناامیدی و اعتراض بیش از هرچیزی خودنمایی میکند.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال در امتداد ناکامی و حواشی خود ساخته با سرعت عجیبی جلو میرود و به نظر میرسد قصد توقف هم ندارد. تیمی که با هزینه تأیید شده دو هزار میلیارد تومانی راهی مسابقات شده تا به ناکامیها پایان دهد و بالاخره دل هوادار را به دست آورد، در همین ابتدای راه در چالهای افتاده که فعلاً نتوانسته از آن رهایی یابد.
معمولاً عدم نتیجهگیری، شرایط را سخت و سختتر میکند و وقتی این موضوع هر بازی تمدید میشود، حاشیهها با توان بیشتری به تیم ناکام هجوم میآورند. ۵ بازی، ۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده هشتم جدول، خلاصه عملکرد تیم تحت هدایت ریکاردو ساپینتو تا اینجای لیگ است. البته به این آمار باید شکست تلخ و غیرقابل باور ۷ بر یک مقابل الوصل در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا و البته شکست در دیدار سوپرجام را هم اضافه کرد.
استقلالیها جمعه شب هم نتوانستند از گل برتری محافظت کنند و به کسب تساوی و یک امتیاز از دیدار با شمسآذر رضایت دادند. موضوعی که براساس اعلام برخی منابع خشم ساپینتو را به همراه داشته و او پس از بازی در رختکن از خجالت بازیکنانش در آمده است.
سرمربی پرتغالی استقلال که به دلیل محرومیت از روی سکوهای ورزشگاه سردار آزادگان قزوین نظارهگر بازی بود، پس از پایان مسابقه با عصبانیت به سمت رختکن رفته و درحالی که حسابی از تساوی ناراحت بوده، با صدای بلند به شاگردانش گفته: «نمیخواهم خیلی صحبت کنم، چون حرفهایم را قبلا زدهام. شما فراموش کردید که استقلال هستید؟ چرا به راحتی گل میخورید؟ این همه صحبت میکنیم، ولی در جریان بازی از فرصتها استفاده نمیکنیم و خیلی راحت دروازهمان باز میشود.»
با تمام این اوصاف، احتمالاً اصلیترین دلیل نگرانی هواداران، نتایج چند هفته اخیر و عدم توانایی تیم در رسیدن به پیروزی نیست. نکته مهم این است که به شکلی واضح، استقلال اسیر نوعی اپیدمی مخرب و ویرانگر شده است. انگار هیچ اعتمادی وجود ندارد و ارکان مختلف باشگاه و تیم درگیر چنین معضلی شدهاند. هفته گذشته و پس از تساوی استقلال برابر پیکان، جلسه مدیریت باشگاه با ساپینتو برگزار شد. گرچه پس از آن اعلام شد که اولتیماتومی در کار نیست و باشگاه از مرد پرتغالی حمایت میکند، اما برخی نزدیکان باشگاه در خبرهای غیر رسمی مدعی شدند که مسئولان اعتماد اوایل فصل به کادرفنی را از دست دادهاند و احتمال تغییر در صورت بهبود نیافتن اوضاع وجود دارد.
در داخل تیم هم وضعیت اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. تبعات شکست سنگین برابر الوصل و مصاحبههای عجیب و حاشیهساز تعدادی از بازیکنان همچنان ادامه دارد. به طور مشخص تمرکز لازم از بین رفته و کادرفنی اعتمادش به تعدادی از بازیکنان را از دست داده است. آرمین سهرابیان که در اختیار باشگاه بود، گرچه به لیست بازگشت اما در بازی با شمسآذر نیمکتنشین شد؛ علاوه بر او، عارف آقاسی در بازی برابر شمسآذر از لیست نفرات اصلی هم خط خورد تا سامان فلاح فیکس شود. مدافعی که بعد از دیدار سوپرجام مقابل تراکتور کاملاً نیمکتنشین بود و برای نخستینبار در این فصل به میدان رفت. آنتونیو آدان سنگربان اسپانیایی هم پس از نیمکتنشینی برابر پیکان، یک بار دیگر به ترکیب اصلی بازگشت. این رفت و آمدها از نیمکت به زمین و بالعکس، نشان از زخمی دارد که در حال عمیقتر شدن است.
تمام این موارد در حالی است که یکی از مهمترین عناصر تیم یعنی کاپیتان هم زیر تیغ تیز انتقادات پیشکسوتان و هواداران قرار گرفته است. آنها معتقدند روزبه چشمی نتوانسته در نقش کاپیتان تیم بزرگی چون استقلال، به خوبی ایفای نقش کند و بخشی از استمرار حواشی به عملکرد ضعیف او مربوط میشود. در این بین، بیاعتمادی هواداران به مدیریت باشگاه از یکسو و از سوی دیگر برآورده نشدن انتظارات از سوی ساپینتو و بازیکنان، دورنمای نهچندان روشنی مقابل آنها قرار داده است.
