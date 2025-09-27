En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اپیدمی بی‌اعتمادی در استقلالِ ساپینتو؛ فروپاشی تمرکز با عدم نتیجه‌گیری و حواشی خود ساخته

امید هواداران استقلال برای تجربه فصلی درخشان و موفق، فعلاً رنگ باخته است. ریکاردو ساپینتو هم پس از استقبال فوق‌العاده برای بازگشت به جمع آبی‌های پایتخت، حالا ماه عسل را پشت سرگذاشته و تردیدهایی درباره آینده او وجود دارد.
کد خبر: ۱۳۳۰۹۶۰
| |
467 بازدید

اپیدمی بی‌اعتمادی در استقلال؛ فروپاشی تمرکز با عدم نتیجه‌گیری و حواشی خود ساخته

می‌گویند «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد»؛ بنابراین باید به هواداران استقلال حق داد که نگران تکرار اتفاقات تلخ فصل گذشته باشند. وقتی نشانه‌ای از پیشرفت و بهبود امور نیست، ناامیدی و اعتراض بیش از هرچیزی خودنمایی می‌کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، استقلال در امتداد ناکامی و حواشی خود ساخته با سرعت عجیبی جلو می‌رود و به نظر می‌رسد قصد توقف هم ندارد. تیمی که با هزینه‌ تأیید شده دو هزار میلیارد تومانی راهی مسابقات شده تا به ناکامی‌ها پایان دهد و بالاخره دل هوادار را به دست آورد، در همین ابتدای راه در چاله‌ای افتاده که فعلاً نتوانسته از آن رهایی یابد.

معمولاً عدم نتیجه‌گیری، شرایط را سخت و سخت‌تر می‌کند و وقتی این موضوع هر بازی تمدید می‌شود، حاشیه‌ها با توان بیشتری به تیم ناکام هجوم می‌آورند. ۵ بازی، ۶ امتیاز و قرار گرفتن در رده هشتم جدول، خلاصه عملکرد تیم تحت هدایت ریکاردو ساپینتو تا اینجای لیگ است. البته به این آمار باید شکست تلخ و غیرقابل باور ۷ بر یک مقابل الوصل در سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا و البته شکست در دیدار سوپرجام را هم اضافه کرد.

استقلالی‌ها جمعه شب هم نتوانستند از گل برتری محافظت کنند و به کسب تساوی و یک امتیاز از دیدار با شمس‌آذر رضایت دادند. موضوعی که براساس اعلام برخی منابع خشم ساپینتو را به همراه داشته و او پس از بازی در رختکن از خجالت بازیکنانش در آمده است.

سرمربی پرتغالی استقلال که به دلیل محرومیت از روی سکوهای ورزشگاه سردار آزادگان قزوین نظاره‌گر بازی بود، پس از پایان مسابقه با عصبانیت به سمت رختکن رفته و درحالی که حسابی از تساوی ناراحت بوده، با صدای بلند به شاگردانش گفته: «نمی‌خواهم خیلی صحبت کنم، چون حرف‌هایم را قبلا زده‌ام. شما فراموش کردید که استقلال هستید؟ چرا به راحتی گل می‌خورید؟ این همه صحبت می‌کنیم، ولی در جریان بازی از فرصت‌ها استفاده نمی‌کنیم و خیلی راحت دروازه‌مان باز می‌شود.»

با تمام این اوصاف، احتمالاً اصلی‌ترین دلیل نگرانی هواداران، نتایج چند هفته اخیر و عدم توانایی تیم در رسیدن به پیروزی نیست. نکته مهم این است که به شکلی واضح، استقلال اسیر نوعی اپیدمی مخرب و ویرانگر شده است. انگار هیچ اعتمادی وجود ندارد و ارکان مختلف باشگاه و تیم درگیر چنین معضلی شده‌اند. هفته گذشته و پس از تساوی استقلال برابر پیکان، جلسه‌ مدیریت باشگاه با ساپینتو برگزار شد. گرچه پس از آن اعلام شد که اولتیماتومی در کار نیست و باشگاه از مرد پرتغالی حمایت می‌کند، اما برخی نزدیکان باشگاه در خبرهای غیر رسمی مدعی شدند که مسئولان اعتماد اوایل فصل به کادرفنی را از دست داده‌اند و احتمال تغییر در صورت بهبود نیافتن اوضاع وجود دارد.

اپیدمی بی‌اعتمادی در استقلال؛ فروپاشی تمرکز با عدم نتیجه‌گیری و حواشی خود ساخته

در داخل تیم هم وضعیت اگر بدتر نباشد، بهتر نیست. تبعات شکست سنگین برابر الوصل و مصاحبه‌های عجیب و حاشیه‌ساز تعدادی از بازیکنان همچنان ادامه دارد. به طور مشخص تمرکز لازم از بین رفته و کادرفنی اعتمادش به تعدادی از بازیکنان را از دست داده است. آرمین سهرابیان که در اختیار باشگاه بود، گرچه به لیست بازگشت اما در بازی با شمس‌آذر نیمکت‌نشین شد؛ علاوه بر او، عارف آقاسی در بازی برابر شمس‌آذر از لیست نفرات اصلی هم خط خورد تا سامان فلاح فیکس شود. مدافعی که بعد از دیدار سوپرجام مقابل تراکتور کاملاً نیمکت‌نشین بود و برای نخستین‌بار در این فصل به میدان رفت. آنتونیو آدان سنگربان اسپانیایی هم پس از نیمکت‌نشینی برابر پیکان، یک بار دیگر به ترکیب اصلی بازگشت. این رفت و آمدها از نیمکت به زمین و بالعکس، نشان از زخمی دارد که در حال عمیق‌تر شدن است.

تمام این موارد در حالی است که یکی از مهم‌ترین عناصر تیم یعنی کاپیتان هم زیر تیغ تیز انتقادات پیشکسوتان و هواداران قرار گرفته است. آنها معتقدند روزبه چشمی نتوانسته در نقش کاپیتان تیم بزرگی چون استقلال، به خوبی ایفای نقش کند و بخشی از استمرار حواشی به عملکرد ضعیف او مربوط می‌شود. در این بین، بی‌اعتمادی هواداران به مدیریت باشگاه از یکسو و از سوی دیگر برآورده نشدن انتظارات از سوی ساپینتو و بازیکنان، دورنمای نه‌چندان روشنی مقابل آنها قرار داده است.

می‌گویند «مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می‌ترسد»؛ بنابراین باید به هواداران استقلال حق داد که نگران تکرار اتفاقات تلخ فصل گذشته باشند. وقتی نشانه‌ای از پیشرفت و بهبود امور نیست، ناامیدی و اعتراض بیش از هرچیزی خودنمایی می‌کند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
ریکاردو ساپینتو استقلال آنتونیو آدان عارف آقاسی روزبه چشمی
نسخه همیشگی علی‌آبادی برای مردم/ وقتی همه فصل‌ها در تقویم وزیر نیرو «سخت» می‌شوند!
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
ساک ورزشی مونیر الحدادی در قزوین سوژه شد
قرارداد 13 میلیاردی استقلال برای تولید محتوا!
پنجمین مساوی شمس‌آذر؛ استقلال زور بردن نداشت/ برد سپاهان و توقف فولاد
روزبه چشمی؛ کاپیتانِ تراز یا تکه‌ای از پازل بحران/ تیمت را جمع کن اما نه اینطور!
استقلال، سفره‌‌‌ی چرب یا گوشت قربانی!
میثاقی با کمک اکبرپور استقلالی‌ها را له کرد!
شوک فردوسی پور از بودجه 2000 میلیاردی استقلال
مدافع استقلال رکورد زد/ جلالی در جمع صدتایی‌ها
خضریان: در نقل‌وانتقالات در خصوص ایجنت‌ها به استقلال هشدار دادیم
نماینده‌های تام‌الاختیار پسرفت فوتبال؛ هم‌نشینی نامبارک تاجرنیا، قلعه‌نویی و نظری‌جویباری
رنگ باختن تعصب و بی‌اعتنایی به هوادار؛ فوتبال ایران در محاصره بازیکنان خودخواه
کامبک آقاسی به استقلال پس از خداحافظی: جبران می‌کنم
مکالمه بامزه نازون و صالح حردانی به زبان فارسی
یک مصاحبه جنجالی دیگر از آقاسی
خداحافظی عارف آقاسی از استقلال را ببینید
راز قرارداد عجیب استقلال!
تصمیم ناگهانی ساپینتو بعد از چهار هفته!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
مهم‌ترین اولویت دولت چه باید باشد؟
الی گشت
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
حرف‌های معنادار عراقچی پس از قطعیت اسنپ بک
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
دیدار علی دایی با داریوش اقبالی+ عکس
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۱۰۶ نظر)
خروج قطعی ایران از ان پی تی/دیگر همکاری با آژانس برای ما موضوعیت ندارد  (۹۱ نظر)
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها  (۸۱ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۷۰ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aF6
tabnak.ir/005aF6