خبر خوش برای سهامداران؛ امروز 5 مهرماه

امروز چهارشنبه ۵ مهر، بازار بورس با جهتی صعودی آغاز به کار کرد و در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی بسته شد؛ شاخص کل بورس با صعود ۵۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار واحد رسید.
به گزارش تابناک؛ این رشد بیانگر افزایش تقاضا برای سهام شرکتهای بزرگ و بهبود نسبی جو عمومی معاملات است. اگر این روند و شرایط حمایتی ادامه یابد، میتوان به تداوم رشد شاخص در روزهای آتی نیز امیدوار بود. اکنون نگاه سهامداران بیش از پیش به متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز و سیاستگذاریهای دولت در حوزه بازار سرمایه دوخته شده است. این تحولات میتوانند مسیر بورس در هفتههای آینده را تعیین کنند.
