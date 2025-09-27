خبر خوش برای سهامداران؛ امروز 5 مهرماه

بازار بورس امروز با روندی صعودی همراه بود و شاخص کل با افزایش بیش از۵۳ هزار واحدی، معاملات خود را به پایان رساند. این رشد مثبت، نتیجه عملکرد مطلوب برخی نمادهای بورسی بود که باعث شد شاخص کل بورس حرکت صعودی نسبی را تجربه کند.

امروز چهارشنبه ۵ مهر، بازار بورس با جهتی صعودی آغاز به کار کرد و در پایان معاملات، شاخص کل بورس با رشد بیش از ۵۳ هزار واحدی بسته شد؛ شاخص کل بورس با صعود ۵۳ هزار واحدی در پایان معاملات امروز به ۲ میلیون و ۵۷۷ هزار واحد رسید.

به گزارش تابناک؛ این رشد بیانگر افزایش تقاضا برای سهام شرکت‌های بزرگ و بهبود نسبی جو عمومی معاملات است. اگر این روند و شرایط حمایتی ادامه یابد، می‌توان به تداوم رشد شاخص در روزهای آتی نیز امیدوار بود. اکنون نگاه سهامداران بیش از پیش به متغیرهای کلان اقتصادی، نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های دولت در حوزه بازار سرمایه دوخته شده است. این تحولات می‌توانند مسیر بورس در هفته‌های آینده را تعیین کنند.