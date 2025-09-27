وحید یزدانیان رئیس پژوهشگاه فضایی ایران درخصوص هفته جهانی فضا و برنامه‌های این هفته گفت: انشالله ماهواره پارس یک (نمونه دوم پاس یک) که یک ماهواره سنجشی است در ماه‌های آینده و احتمالاً در آذرماه پرتاب خواهد شد.

به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ وی افزود: نمونه دوم ماهواره ناهید ۲ که ساخته پژوهشگاه فضایی ایران است نیز در ماه‌های آینده و تا قبل از دهه فجر با پرتابگر داخلی پرتاب خواهد شد.

رئیس پژوهشگاه فضایی تصریح کرد: ماهواره ناهید ۲ یک ماهواره مخابراتی است و طول عمر این ماهواره ۲ سال و با وزن ۱۲۰ کیلوگرم است که قرار است در مدار ۵۰۰ کیلومتری قرار گیرد. شیب مدار تزریقی ناهید ۲، ۵۵ درجه و نوع پیشرانش آن شیمیایی با سطح آرایش یک نیوتن و با توان متوسط ۴۹ وات است. باند فرکانسی آن نیز KU، ،X و UHF است.

یزدانیان در پایان گفت: انشالله در هفته جهانی فضا، سعی خواهیم کرد خبرهای خوشی درباره ثبات عملکرد ماهواره ناهید ۲ و بهره‌برداری از باند KU منتشر کنیم. باند KU،باندی هست که هم ارتباطات رله تلفنی، ارتباطات ماهواره‌ای و ارتباطات تلفنی ماهواره بر بسترش انجام می‌شود و هم اینکه بعداً انشالله ما از این باند ماهواره می‌توانیم در تبادل داده‌ها استفاده کنیم.