مزایای استفاده از هوش مصنوعی در مسابقات جهانی کشتی

ورود فناوری هوش مصنوعی به برنامه‌های آمادگی تیم ملی کشتی، نه‌تنها به بهبود عملکرد فنی منجر شده، بلکه با جذب نخبگان و کاهش خطاهای انسانی، نقش مهمی در موفقیت‌های اخیر ایران در مسابقات جهانی ایفا کرده است.

به گزارش سرویس علم و فناوری تابناک، در فضای رقابتی امروز ورزش حرفه‌ای، بهره‌گیری از فناوری‌های نوین دیگر یک انتخاب نیست، بلکه ضرورتی برای حفظ و ارتقای جایگاه جهانی است. کشتی به‌عنوان یکی از رشته‌های پرمدال و پرافتخار ایران، بیش از همیشه نیازمند ابزارهای علمی و داده‌محور برای تحلیل عملکرد و برنامه‌ریزی دقیق بود؛ نیازی که زمینه‌ساز ورود هوش مصنوعی به بدنه فنی این ورزش شد.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی از نقش موثر فناوری‌های روز در نتایج تیم ملی کشتی در مسابقات جهانی چنین توضیح می‌دهد: «با مشاهده تفاوت عملکرد کشورهایی چون ژاپن و آمریکا که از هوش مصنوعی در کشتی بهره می‌برند، ما نیز تصمیم گرفتیم در این حوزه ورود کنیم و یک اندیشکده کشتی با بخش ویژه هوش مصنوعی تأسیس کردیم. با حمایت و پیگیری‌های معاون علمی رئیس‌جمهور، این مسیر هموار شد. درک بالای ایشان از نیازهای فنی و حضورشان در میدان، انگیزه ما را دوچندان کرد. استفاده از هوش مصنوعی در ورزش می‌تواند تا حد زیادی عامل خطای انسانی در آمادگی تیم ملی را کاهش دهد. با راه‌اندازی این مرکز موفق به جذب ۳۵ نخبه و جلوگیری از خروج آنها از کشور شده‌ایم.»