اظهارات کوبنده نمایندگان درباره مکانیسم ماشه

شب گذشته اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ و تعویق ۶ ماهه بازگشت تحریمهای ایران را رد کردند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، گفت: موضع ایران درباره اسنپبک روشن است؛ این اقدام غیرقانونی، بیاعتبار و فاقد وجاهت است. حملات نظامی شکست خوردهاند. اسنپبک نیز شکست خواهد خورد. تنها راهحل، گفتوگوست. برجام این را ثابت کرده است. ایران هرگز در برابر فشار سر خم نخواهد کرد. ما تنها به احترام پاسخ میدهیم. انتخاب روشن است، تشدید تنش یا دیپلماسی. مسئولیت بر عهده کسانی است که تعهدات خود را نقض کرده و حقوق بینالملل را تضعیف کردهاند.
همچنین در پی اقدام غیرمسئولانه سه کشور اروپایی در سواستفاده از سازوکار حل اختلاف برجام برای بازگرداندن قطعنامههای لغوشده شورای امنیت سازمان ملل، سفرای جمهوری اسلامی ایران در آلمان، فرانسه و انگلیس برای مشورت به تهران فراخوانده شدند.
تعدادی از نمایندگان مجلس در صفحات شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس به این تحولات و فعال شدن مکانیسم ماشه، واکنش نشان دادند که در زیر میخوانید.
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
« اسنپ بک فعال شد، دلواپسان سالها قبل پیشبینی کرده بودند.
منهای تاثیر روانی، تحریمهای شورای امنیت چیز جدیدی به تحریمهای حداکثری فعلی اضافه نمیکند، بانیان و حامیان برجام مردم را هراسان نکنند.»
روحالله نجابت عضو هیات رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی:
«ما برای توقف مکانیسم ماشه سخاوتمندانه عمل کردیم؛ از توافق قاهره تا ارائه پیشنهادات متنوع.
از ابتدا روشن بود که آنها از چنین ابزاری، صرفنظر نخواهند کرد اما ۱۰ سال زمان لازم بود تا خوشباوران به آمریکا و اروپا؛ نتیجه اعتمادشان را تجربه کنند. اکنون چارهای جز قوی شدن نداریم.»
مالک شریعتی عضو کمیسیون انرژی:
« وقت تدبیر؛ از آقای عراقچی متشکرم. گرچه با تمدید اسنپ بک مخالف بود، در چارچوب سیاستهای نظام تلاش بسیاری کرد.
تصمیم غرب برای تقابل صددرصد با ایران، ۲۳خرداد وسط مذاکره و داخل برجام و قطعنامه ۲۲۳۱ گرفته شد نه ۴مهر.
بالاخره ماشه پُرصدا چکانده و تمام شد. بد است؟ حتما، ولی تمدید بدتر بود.»
بهروز محبی نجمآبادی عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
« مکانیسم ماشه فعال شد. در این تهدید فرصتی است که تا کنون سابقه نداشته است. همیشه رفتار غربی ها مبتنی بر زیاده خواهی و رفتارهای ناشایست و قلدرمابانه بوده است. ملت ایران کمر دشمنان خود را خواهد شکست.
پیمانهای گسترده با چین و روسیه و هند و آمریکای لاتین باید از فردا کلید بخورد.»
محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه:
« ضمن سپاس از همه اقدامات دستگاه دیپلماسی و شورای امنیت ملی کشور؛ به حول و قوه الهی ۲۸ سپتامبر (۶ مهر) به روز ملی قطع کامل امید از آمریکا و غرب تبدیل و سرآغاز تحول اقتصادی با تکیه بر ظرفیتهای درونی و تعمیق پیوندهای اقتصادی با کشورهای شرق، همسایه و دوست خواهد شد.»
فاطمه محمدبیگی عضو کمیسیون بهداشت و درمان:
« ایران حق و صداقت و دوستی را به جهانیان نشان داد. اما آمریکا و غرب و اذناب ترسویش در خلف وعده و دروغ گویی و فریب و ترور به روسیاهان تاریخ پیوستند.
حسبنا الله نعم المولی و نعم النصیر»
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید