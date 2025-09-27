En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گزارش تکان‌دهنده مجلس از فاجعه صنعت خودرو

بررسی گزارش‌ها در هشت سال اخیر نشان می‌دهد صنعت خودروسازی کشور تحت‌تاثیر منفی تحولات اقتصادی و سیاسی قرار گرفته است
کد خبر: ۱۳۳۰۸۷۵
| |
934 بازدید
|
۳

گزارش تکان‌دهنده مجلس از فاجعه صنعت خودرو

مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی روند تحولات صنعت خودرو کشور در بازه سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۳ پرداخته و وضعیت این صنعت را از منظر شاخص‌های کمی و کیفی مورد تحلیل قرار داده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد که خودروسازی ایران طی سال‌های اخیر به شدت تحت تأثیر تحریم‌ها، نوسانات ارزی و سیاست‌های تجاری قرار گرفته و هرچند در برخی شاخص‌ها بهبود نسبی مشاهده می‌شود، اما چالش‌های ساختاری همچنان پابرجاست.

به گزارش تابناک به نقل از دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش، از سال ۱۳۹۷ و همزمان با خروج آمریکا از برجام، صنعت خودرو با افت تولید، افزایش زیان و کاهش صادرات روبه‌رو شد؛ روندی که تا سال ۱۴۰۰ ادامه یافت. هرچند پس از آن شاخص‌های تولید بهبود یافت و حتی در سال ۱۴۰۳ رشد قابل ملاحظه‌ای ثبت شد، اما زیان‌دهی دو خودروساز اصلی کشور همچنان ادامه دارد.

در همین دوره تولیدکنندگان خصوصی سهم بازار خود را افزایش داده و در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۳۹۶ حدود سه برابر رشد کرده‌اند. با این حال، افزایش تولید خودروهای مونتاژی و رشد تیراژ، به افزایش ارزبری صنعت منجر شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها نشان می‌دهد حدود ۹۰ درصد تولیدات کشور به خودروهای سواری اختصاص دارد و سهم خودروهای تجاری و مسافری کمتر از ۱۰ درصد است. در حوزه تجارت خارجی، واردات خودروهای کامل از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد اما این محدودیت در ۱۴۰۱ برداشته شد. در عین حال، واردات قطعات روندی افزایشی داشته و وابستگی صنعت به قطعات خارجی بیشتر شده است. در بخش صادرات نیز بیشترین اقلام مربوط به قطعات یدکی بوده و صادرات خودرو کامل و بدنه به دلیل تحریم‌ها کاهش چشمگیر داشته است.

عملکرد مالی دو خودروساز بزرگ طی هشت سال گذشته زیان‌ده بوده است. طبق گزارش، عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات ارزی، دشواری تأمین قطعات، افزایش هزینه نهاده‌های تولید و تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری از دلایل اصلی زیان انباشته به شمار می‌روند. در مقابل، شرکت‌های خصوصی در اغلب موارد سودآور بوده‌اند.

بررسی ساختار سهامداری نیز نشان می‌دهد که نفوذ دولت همچنان در دو خودروساز بزرگ بالاست. هرچند در سال‌های اخیر سهم بخش خصوصی در سهامداری افزایش یافته، اما مالکیت دولتی در سایپا حدود ۷۰ درصد و در ایران‌خودرو بیش از ۲۵ درصد باقی مانده است.

این گزارش همچنین به چالش‌های دیگری چون وجود بیش از ۱۳ میلیون خودروی فرسوده، اسقاط کمتر از هدف تعیین‌شده در برنامه هفتم توسعه و رشد مصرف روزانه بنزین تا بیش از ۱۲۰ میلیون لیتر اشاره دارد. در حوزه داخلی‌سازی نیز تفاوت میان خودروسازان مشهود است؛ به‌طوری‌که میانگین داخلی‌سازی در دو خودروساز بزرگ حدود ۷۰ درصد اما در بخش خصوصی تنها ۲۰ درصد است.


مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی خود تأکید کرده است که صنعت خودرو ایران طی سال‌های اخیر هرچند در بخش تولید نشانه‌هایی از بهبود نشان داده، اما همچنان با مشکلاتی نظیر وابستگی بالا به واردات قطعات، کسری نقدینگی و ساختار انحصاری مواجه است. این مرکز راهکار عبور از وضعیت کنونی را بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و صنعتی و اتخاذ راه‌حل‌های پایدار برای افزایش رقابت‌پذیری صنعت می‌داند.

 

اشتراک گذاری
برچسب ها
صنعت خودرو خودروسازی ایران قیمت خودرو خودروساز خودرو سواری قطعات یدکی تحریم ایران خودرو سایپا
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
برنامه افزایش صادرات ایران‌خودرو به روسیه در سال ۱۴۰۳
داستان نخ نمای خطای سیستمی فروش اینترنتی سایپا/مردم عادی پشت درهای بسته؟
قیمت خودرو؛ امروز دوشنبه 17 تیر
قیمت خودرو؛ امروز 28 مهرماه
ایساکو رکوردهای سال ۱۴۰۰ را طی ۹ ماه پشت سرگذاشت
تحریم ها هم رفت، اما خودرو ساز ها چیزی را تغییر ندادند
قیمت خودرو در بازار؛ امروز 12 آبان ماه
سایپا ۳۰ هزار دستگاه خودرو ناقص را تا یک ماه آینده تکمیل می‌کند/ تامین قطعات کسری محصولات سایپا با وجود محدودیت‌های بین‌المللی و کرونا/ کاهش تعداد خودروهای ناقص سایپا به کمتر از ۴۰ هزار دستگاه
قیمت روز خودرو ۵ تیر ۱۴۰۱
قیمت خودرو‌های سایپا و ایران‌خودرو ششم تیر ۱۴۰۰
پژوی ۱۰۰ میلیونی؛ نتیجه وعده تولید خودرو مردمی
صادرات حدود سه برابری قطعات گروه صنعتی ایران خودرو
قیمت خودرو؛ امروز 22 مهرماه
جدیدترین قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا + جدول
قیمت تولیدات سایپا و ایران‌خودرو +جدول
قیمت خودرو‌های ایران‌خودرو و سایپا سه شنبه ۲۴ خرداد
قیمت خودرو‌های داخلی امروز یکشنبه ۲۸ فروردین
نماینده مجلس: رشد کمی و کیفی محصولات ایران‌خودرو مازندران چشم‌گیر است
خودرو ارزان شد
قیمت خودرو‌های سایپا و ایران خودرو ۲۲ شهریور ۱۴۰۰
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۲۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
7
پاسخ
مشکل اصلی خودروسازهای داخلی: فساد، رانت، انحصار، سومدیریت و .... هست وگرنه تحریم و بقیه موارد در همه کالاهای کشور و در همه عرصه ها وجود دارد.
پیکان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
5
0
پاسخ
ماشین فقط پیکان ، خداییش پیکان رو نیوفیس کنیم و به تولید برگردونیم کولر روش بذاریم با موتور تیوفایو میدونی چقدر طرفدار داره و میخرن؟! ، هرچی باشه پیکان نماد ، هویت و ریشه خودروسازی کشوره و سالها به ما خدمت کرده و طرفدار زیاد داره خیلیم رومانتیکه. مزیتیم که داره دانش فنیش کامل تو ایرانخودرو هست و این شرکت اصلا بیسش برای تولید پیکان طراحی شده.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۵
0
1
پاسخ
مهمترین ضرباتی که خودروسازی ایران خورده است از این عوامل بوده است: 1-تعویض سریع مدیران عامل و به تبع آن مدیران ارشد و هیئت مدیره،برای مثال در یکی از خودروسازیها طی4 سال 6بار مدیرعامل تغییر کرده است.یعنی به طورمتوسط هر 8ماه یک مدیرعامل.آیا در چنین حالتی مدیر میتواند برای آینده برنامه ریزی کلان داشته باشد،نقشه راه تدوین کند و شرکت را از مخمصمه بیرون بیاورد؟ آیا در این مدت میتواند افراد نخبه و توانمند را شناسایی و مسئولیتهای کلیدی را به آنها بسپارد؟ 2- استخدامهای بی ضابطه و ایجاد هزینه های سربار و کمرشن.برای مثال شرکتی با ظرفیت 2000 نفر هم اکنون 6000 نفر نیرو دارد.هزینه 4000 پرسنل مازاد جز افزایش زیان انباشته خواهد بود؟ 3- عدم بکار گیری نیروهای متخصص و تخصیص مشاغل کلیدی به صورت رانت و سفارشی 4-عدم ارائه مشوق به نیروهای توانمند و درنتیجه خالی شدن این شرکتها از وجود چنین نیروهایی 5- دستوری بودن قیمتگذاری محصول
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
لحظه نهایی شدن اجرای مکانیسم ماشه؛ اعلام ساعت بازگشت تحریم‌ها
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۴ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۸۷ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!  (۵۴ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
tabnak.ir/005aDj
tabnak.ir/005aDj