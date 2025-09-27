نوسانات نرخ ارز طی روزهای اخیر بار دیگر به‌عنوان متغیر اصلی تعیین‌کننده مسیر قیمتی خودرو عمل کرده و سطح انتظارات تورمی در این بازار را افزایش داده است. با این حال حتی رشد قیمت‌ها منجر به رونق معاملات نشده است.

قیمت خودرو امروز ۵ مهر ۱۴۰۴ در شرایطی اعلام شد که بازار خودرو همچنان درگیر یکی از پیچیده‌ترین شرایط اقتصادی خود است. نوسانات نرخ ارز طی روزهای اخیر بار دیگر به‌عنوان متغیر اصلی تعیین‌کننده مسیر قیمتی خودرو عمل کرده و سطح انتظارات تورمی در این بازار را افزایش داده است. با این حال حتی رشد قیمت‌ها منجر به رونق معاملات نشده است.

به گزارش تابناک به نقل از تجارت نیوز؛ افزایش هزینه‌های تولید از یک‌سو و کاهش تقاضای موثر از سوی دیگر، بازار را در وضعیت رکود تورمی قرار داده است. وابستگی بالای خودروسازان به واردات قطعات و مواد اولیه باعث شده هزینه تولید به‌شدت از تحولات ارزی تاثیر بگیرد. در سوی تقاضا نیز، ابهامات سیاسی و ریسک‌های پیش‌رو فضای پیش‌بینی‌پذیری بازار را محدود کرده و خریداران را محتاط‌تر کرده است.

کارشناسان معتقدند حتی در صورت تغییر سیاست‌های عرضه یا قیمت‌گذاری، اثر کوتاه‌مدت آن بر معاملات چندان چشمگیر نخواهد بود. بازار خودرو امروز بیش از آن‌که تحت تاثیر مکانیسم کلاسیک عرضه و تقاضا باشد، در گرو سیاست‌های کلان اقتصادی و تحولات سیاسی است.

به باور تحلیلگران تا زمانی که ثبات نسبی در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان ایجاد نشود، نمی‌توان چشم‌انداز روشنی برای خروج بازار خودرو از رکود تورمی متصور شد.

قیمت خودروهای داخلی

اطلس G در روز جاری سردمدار تغییرات قیمتی میان خودروهای داخلی است. این هاچ‌بک داخلی پس از تجربه رشد ۲۷ میلیون تومانی، امروز با نرخ ۷۳۲ میلیون تومان معامله می‌شود. پس از اطلس، سهند S با رشد ۲۰ میلیون تومانی در جایگاه دوم تغییرات قیمتی می‌ایستد. این سدان داخلی، امروز با نرخ ۶۶۵ میلیون تومان مورد معامله قرار می‌گیرد.

میان محصولات ایران خودرو، دنا پلاس و سورن پلاس تغییرات چشم‌گیری را تجربه کردند. بر این اساس، دنا پلاس اتوماتیک ۱۵ میلیون تومان گران شد تا با نرخ یک میلیارد و ۲۹۵ میلیون تومان خرید و فروش شود. از سوی دیگر، سورن پلاس (XU7P) رشد ۸ میلیون تومانی را تجربه کرد و روی شاخص ۸۱۰ میلیون تومان ایستاد.

قیمت خودروهای مونتاژی

چانگان CS55 رکورددار تغییرات قیمتی میان محصولات مونتاژی است. بر همین مبنا، این کراس‌اوور چینی در روز جاری ۹۰ میلیون تومان گران شد تا با نرخ دو میلیارد و ۹۹۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی عرضه شود.

تیگو ۸ پرومکس طی روزهای اخیر با استقبال خوبی در بازار آزاد مواجه شده است. بر این اساس، این کراس‌اوور چینی ۱۱۰ میلیون تومان گران شده است تا امروز با نرخ سه میلیارد و ۸۳۵ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود. این در حالی است که محصول دیگر مدیران خودرو یعنی آریزو ۸، در روزهای گذشته افت قیمت ۱۰ میلیون تومانی را تجربه کرده است و امروز با برچسب قیمتی سه میلیارد و ۴۹۰ میلیون تومان در بنگاه‌های معاملاتی یافت می‌شود.

جک S3 در روز جاری ۲۵ میلیون تومان گرانتر از روز معاملاتی گذشته خرید و فروش می‌شود. این کراس‌اوور چینی امروز با نرخ یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان به معاملات رسید. همچنین بک X3 رشد ۲۰ میلیون تومانی را تجربه کرد تا با برچسب قیمتی یک میلیارد و ۴۷۵ میلیون تومان در بازار آزاد عرضه شود.

میان محصولات بهمن موتور، رسپکت ۲ رشد ۳۰ میلیون تومانی و دیگنیتی پرایم افت ۳۰ میلیون تومانی را تجربه کردند. بر همین مبنا، این خودروهای چینی به ترتیب با نرخ‌های یک میلیارد و ۸۲۰ میلیون تومان و دو میلیارد و ۱۷۰ میلیون تومان در بازار عرضه شدند.

