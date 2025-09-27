پیدا شدن جمجمه یک میلیون ساله در چین

به گزارش تابناک به نقل از انتخاب؛ پژوهشگران میگویند یک جمجمه یک میلیون ساله انسان که اخیرا در چین پیدا شده، نشان میدهد گونه ما، انسان خردمند (Homo Sapiens) دستکم نیممیلیون سال زودتر از آنچه تاکنون تصور میشد، آغاز به شکلگیری کرده است.
آنها همچنین میگویند این یافته نشان میدهد ما برای مدت بسیار طولانیتری از آنچه پیشتر باور داشتیم، با گونههای خواهرخوانده خود مانند نئاندرتالها همزمان میزیستهایم.
محققان مدعیاند تحلیل و نتایج مطالعات بر این جمجمه یک میلیون ساله درک ما از تکامل انسان را به طور کلی تغییر خواهد داد و در صورت درست بودن فرضیات اولیه، بدون شک فصل مهمی از نخستین بخش تاریخ ما را بازنویسی خواهد کرد.
اما سایر کارشناسان در این حوزه – که اختلافنظر درباره زمان ظهور روی کره زمین اصلا کم هم نیست – میگویند نتیجهگیریهای این مطالعه جدید محتمل، اما هنوز بسیار دور از قطعیت است.
جمجمههای سفید، فسیلهای اصلی و تغییرشکل یافته هستند و جمجمههای خاکستری نسخههای بازسازی شدهای (ماکت) هستند که با کمک رایانه اصلاح شدهاند
این کشف که در نشریه ساینس، یکی از معتبرترین نشریات علمی جهان، منتشر شده پژوهشگران را شوکه کرد. این گروه شامل دانشمندانی از یک دانشگاه در چین و موزه تاریخ طبیعی بریتانیا بود.
پروفسور شیجون نی از دانشگاه فودان، که یکی از سرپرستان این تحلیل بوده، گفته است: «از همان ابتدا، وقتی نتیجه را دیدیم، فکر کردیم غیرممکن است. چطور ممکن است اینقدر در گذشته دور باشد؟»
او افزود: «اما ما بارها و بارها آن را آزمودیم، همه مدلها را بررسی کردیم، از همه روشها استفاده کردیم و اکنون از نتیجه مطمئن هستیم و واقعا هیجانزدهایم.»
این تحلیل شگفتانگیز خط زمان تکامل انسانهای بزرگمغز را دستکم نیم میلیون سال به عقب میبرد. پروفسور کریس استرینگر از موزه تاریخ طبیعی بریتانیا، که همکار اصلی این پژوهش است، معتقد است: «احتمال زیادی وجود دارد که فسیلهای یک میلیون ساله از انسان خردمند در جایی روی سیاره ما وجود داشته باشند – ما فقط هنوز پیدایشان نکردهایم.»
این جمجمهها توسط یک تیم چینی در استان هوبی در مرکز چین کشف شد و این تیم آنها را با گونههای دیگر انسان مقایسه کرد
وقتی دانشمندان جمجمهای که یونیسان۲ نام گرفت را پیدا کردند، ابتدا تصور کردند که این جمجمه متعلق به یکی از نیاکان اولیه ما، یعنی انسان راستقامت است – نخستین انسانهای بزرگمغز.
دلیل این فرض آن بود که قدمت جمجمه حدود یک میلیون سال تخمین زده میشد؛ خیلی پیشتر از زمانی که تصور میشد انسانهای پیشرفتهتر ظهور کردهاند.
انسان راستقامت در نهایت حدود ۶۰۰ هزار سال پیش تکامل یافت و به دو شاخه اصلی تقسیم شد: نئاندرتالها و گونه ما یعنی انسان خردمند (هومو ساپینس).
اما تحلیل جدید یونیسان۲ – که توسط کارشناسان مستقل نیز بررسی شده – نشان میدهد این جمجمه به انسان راستقامت تعلق ندارد.
اکنون تصور میشود که این جمجمه نسخهای اولیه از گونه هومو لانگی بوده؛ گونهای خواهرخوانده با سطح تکاملی مشابه نئاندرتالها و انسان خردمند.
شواهد ژنتیکی نشان میدهد که این گونه همزمان با آنها زیست میکرده است؛ بنابراین اگر یونیسان۲ یک میلیون سال پیش روی زمین میزیسته، به گفته دانشمندان احتمالا نسخههای اولیه نئاندرتالها و حتی گونه ما نیز همان زمان وجود داشتهاند.
