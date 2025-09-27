\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u060c \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u067e\u06cc\u0627\u0645\u06cc \u062a\u0648\u0647\u06cc\u0646 \u0622\u0645\u06cc\u0632 \u062f\u0631 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0627\u06cc\u06a9\u0633\u060c \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634\u200c\u0647\u0627\u06cc \u06af\u0633\u062a\u0631\u062f\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0631\u0627\u0646\u06af\u06cc\u062e\u062a.\n\u00a0\u0627\u0648 \u0646\u0648\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a: \u0647\u0631 \u0648\u0642\u062a \u062a\u0648 \u063a\u0632\u0647 \u0642\u062d\u0637\u06cc \u0645\u06cc\u0634\u0647 \u0645\u06cc\u0627\u0645 \u0628\u0647\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0631\u0633\u062a\u0648\u0631\u0627\u0646 \u0633\u06cc\u062f\u0646\u06cc \u063a\u0630\u0627 \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u0645.