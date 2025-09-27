En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

وقتی سقوط اخلاقی از حیوان هم پایین‌تر می‌رود!

کاربری با انتشار پیامی توهین آمیز در شبکه اجتماعی ایکس، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۶۴
| |
1420 بازدید
وقتی سقوط اخلاقی از حیوان هم پایین‌تر می‌رود!

به گزاش تابناک، کاربری با انتشار پیامی توهین آمیز در شبکه اجتماعی ایکس، واکنش‌های گسترده‌ای برانگیخت.

 او نوشته است: هر وقت تو غزه قحطی میشه میام بهترین رستوران سیدنی غذا می‌خورم.

اشتراک گذاری
برچسب ها
انسانیت حیوانی توهین غزه گرسنگی جنگ غزه نسل کشی رژیم صهیونیستی حمایت از اسرائیل خبر فوری قحطی در غزه رستوران
آگهی‌های ارزان خودرو در دیوار و شیپور تله‌اند!
عکس:تریبون متفاوت نماز جمعه شهرستان دشتی بوشهر!
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
استفاده از گرسنگی به‌عنوان سلاح جنگی 
مهمان ناخوانده جشن بارسا با پرچم فلسطین
جامعه جهانی صدور بیانیه‌های توخالی را درباره غزه متوقف کند
بورل: قوانین انسانی زیر آوارهای غزه دفن شد
واکنش پاپ به «وحشیگری» رژیم صهیونیستی در غزه
قرارداد ۴۵ میلیون دلاری گوگل برای کمک به نتانیاهو
حادثه امنیتی سخت برای نیروهای اشغالگر در غزه
دبیرکل سازمان ملل: انسانیت در غزه فروپاشید
شهادت خبرنگار زن توسط اسرائیل + عکس
استفاده اسرائیل از گرسنگی به‌عنوان ابزار کشتار
انگلیس مدعی شد: اسرائیل در غزه نسل‌کشی نمی‌کند
هشدار آنروا درباره خطر اتمام غذا در جنوب غزه
چهره وحشتناک جنایت جنگی نسل‌کشی
بقائی نسل کشی در فلسطین اشغالی را محکوم کرد
سلاح‌های صهیونیستی که اهداف را ذوب می‌کند
بیش از ۶۱ هزار نفر قربانی نسل‌کُشی در غزه
 تشدید نسل‌کشی ارتش اسرائیل در شمال نوار غزه
حماس خواستار تحرک توقف نسل‌کشی در غزه شد
شهادت ۵۴ فلسطینی با حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی
کودکان غزه از گرسنگی و ضعف توان گریه کردن ندارند
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
600 موشک شلیک شده به اسرائیل جایگزین شد / شرکت‌ها خبر ندارند قطعه موشک می‌سازند
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
سرتیپ ارتش ایران: حتی با 300 فروند F-35 هم نمی‌توانستیم با آمریکا مقابله کنیم!
فرانسه شکایت از ایران را پس گرفت
بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران؛ قطع همکاری با آژانس
سرنوشت «مکانیسم ماشه» در مذاکرات نیویورک؛ قطعنامه روسیه و چین برای تعویق «اسنپ بک»
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
این بخش از نطق پزشکیان در نیویورک خبرساز شد
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید
سعید اسماعیلی ربات است؛ دانیال سهرابی گیر روباه مکار افتاد/ یک بار اخلاقی و این‌بار مُهمدی؛ هیچ‌وقت اینقدر برای کشتی گریه نکرده بودم
ایران هرگز دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست/اروپا به جای محکومیت اسرائیل، دوباره ایران را تحریم کرد!
فیلم شگفت انگیز وزارت اطلاعات از درون تاسیسات تسلیحات اتمی اسرائیل
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
قطعنامه روسیه و چین برای تمدید «اسنپ بک» رأی نیاورد؛ «ماشه» از یکشنبه فعال می‌شود/ بازگشت مجدد ایران به فصل ۷ منشور  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005aDY
tabnak.ir/005aDY