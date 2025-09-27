رئیس جمهور نیویورک را به مقصد تهران ترک کرد

دکتر مسعود پزشکیان که صبح دوشنبه یکم مهرماه ۱۴۰۴، به منظور شرکت و سخنرانی در هشتادمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، پس از تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران در این نشست و نیز دیدار با سران و مقامات ۹ کشور و سازمان بینالمللی، از نیویورک عازم جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس جمهور در جریان این سفر با روسای جمهور فرانسه، سوئیس، فنلاند، بولیوی، عراق، نخست وزیر نروژ، ولیعهد کویت، دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای اتحادیه اروپا دیدار و گفتوگو کرد.
همچنین دکتر پزشکیان دیدارهایی نیز با جمعی از اعضای اندیشکدهها و سردبیران رسانههای آمریکایی، فعالان جنبشهای ضد جنگ، اندیشهورزان و منتخبی از ایرانیان مقیم آمریکا داشت.
