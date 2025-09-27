En
سعید روستایی عزادار شد

سعید روستایی کارگردان شناخته شده، از درگذشت پدرش خبر داد و همراه با انتشار عکسی از آن مرحوم نوشت: این قشنگ‌ترین عکس بابام نیست، واقعی ترینشه.
سعید روستایی عزادار شد

سعید روستایی کارگردان شناخته شده اعلام کرد که پدرش فوت کرده است.

به گزارش تابناک؛ سعید روستایی در صفحه اینستاگرام خود با انتشار عکسی از پدرش که خودش آنرا گرفته، نوشت: 

سعید روستایی عزادار شد

