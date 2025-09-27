سعید روستایی عزادار شد

\n\u0633\u0639\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u062f\u0627\u0646 \u0634\u0646\u0627\u062e\u062a\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0639\u0644\u0627\u0645 \u06a9\u0631\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u062f\u0631\u0634 \u0641\u0648\u062a \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0633\u0639\u06cc\u062f \u0631\u0648\u0633\u062a\u0627\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0647 \u0627\u06cc\u0646\u0633\u062a\u0627\u06af\u0631\u0627\u0645 \u062e\u0648\u062f \u0628\u0627 \u0627\u0646\u062a\u0634\u0627\u0631 \u0639\u06a9\u0633\u06cc \u0627\u0632 \u067e\u062f\u0631\u0634 \u06a9\u0647 \u062e\u0648\u062f\u0634 \u0622\u0646\u0631\u0627 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0647\u060c \u0646\u0648\u0634\u062a:\u00a0\n