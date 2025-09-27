به گزارش تابناک؛ پس از پایان جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با رای به بازگشت تحریمهاعلیه ایران همراه شد، اکانت منتسب به دفتر رهبر انقلاب در توئیتر پیام تازهای را منتشر کرد. در این توییت آمده است: طرف مقابل ما در همهچیز خُلف وعده میکند، در همهچیز دروغ میگوید، و بافریب، وقت و بیوقت تهدید نظامی میکند؛ اگر دستشان برسد، اشخاص ما همچون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هستهای را بمباران میکنند؛ با این طرف نمیشود مذاکره کرد، نمیشود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت.
پست دوم رهبر انقلاب بعد از پایان برجام
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید