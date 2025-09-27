En
پست‌های جدید اکانت دفتر رهبر انقلاب بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه

پس از پایان جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با رای به بازگشت تحریم‌هاعلیه ایران همراه شد، اکانت منتسب به دفتر رهبر انقلاب در توئیتر پیام تازه‌ای را منتشر کرد. در این توییت آمده است:... اگر دستشان برسد، اشخاص ما همچون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هسته‌ای را بمباران میکنند؛ با این طرف نمیشود مذاکره کرد، نمیشود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت.
کد خبر: ۱۳۳۰۸۵۵
2888 بازدید

پست‌های جدید اکانت دفتر رهبر انقلاب بعد از فعال شدن مکانیسم ماشه

به گزارش تابناک؛ پس از پایان جلسه شورای امنیت سازمان ملل که با رای به بازگشت تحریم‌هاعلیه ایران همراه شد، اکانت منتسب به دفتر رهبر انقلاب در توئیتر پیام تازه‌ای را منتشر کرد. در این توییت آمده است: طرف مقابل ما در همه‌چیز خُلف وعده میکند، در همه‌چیز دروغ میگوید، و بافریب، وقت و بی‌وقت تهدید نظامی میکند؛ اگر دستشان برسد، اشخاص ما همچون شهید سلیمانی را ترور یا مراکز هسته‌ای را بمباران میکنند؛ با این طرف نمیشود مذاکره کرد، نمیشود با اطمینان و اعتماد نشست و قرار گذاشت.

پست دوم رهبر انقلاب بعد از پایان برجام

پست‌های جدید رهبر انقلاب بعد از پایان برجام

پست رهبری پیام رهبری برجام اسنپ بک پایان اسنپ بک آمریکا مذاکره مراکز هسته ای انرژی هسته ای
الی گشت
