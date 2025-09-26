آلمان، تکلیف مکانیسم ماشه را مشخص کرد

به گزارش تابناک، آلمان اعلام کرد پس از آنکه گفت‌وگوها میان قدرت‌های اروپایی و جمهوری اسلامی ایران برای حل بن‌بست در خصوص برنامه هسته‌ای این کشور به نتیجه نرسید، تحریم‌های گسترده‌تری از سوی سازمان ملل علیه ایران اعمال خواهد شد.یوهان واده‌فول، وزیر خارجه آلمان، در گفت‌وگو با شبکه تلویزیونی بلومبرگ و در اشاره به مقامات ایرانی گفت: «ما فرصت‌های زیادی برای رسیدن به یک راه‌حل مذاکره‌شدهٔ جدید ارائه کردیم، اما آن‌ها از این فضا استفاده نکردند. تحریم‌ها اعمال خواهد شد.»

واده‌فول گفت در حالی که مکانیسم بازگشت خودکار (اسنپ‌بک) برای اعمال دوباره تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران به اجرا درخواهد آمد، همواره فضایی برای دیپلماسی وجود خواهد داشت.