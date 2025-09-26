رأی گیری شورای امنیت درباره مکانیسم ماشه؛ آخرین فرصت «نه» به رویارویی و «آری» به همکاری

روسیه و چین پیشنهاد کردهاند بازگشت تحریمهای پیشین شورای امنیت درباره ایران تا اوایل بهار سال آینده به تعویق انداخته شود.
به گزارش سرویس بین الملل تابناک، شورای امنیت سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامه چین و روسیه روز جمعه ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه به وقت ایران در خصوص تمدید ضرب الاجل مکانیسم ماشه رأی گیری میکند.
رئیس دورهای شورای امنیت کرهجنوبی است و پیشنویس قطعنامه را چین و روسیه بهطور مشترک تهیه کردهاند.
در این راستا، سیدعباس عراقچی وزیر خارجه ایران در پیامی در صفحه خود در یکی از شبکههای اجتماعی از اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد خواست در انجام وظایف خود مسئولانه عمل کنند و در کنار دیپلماسی، عدالت و حقوق بینالملل بایستید.
وزیر امورخارجه در پیام خود نوشت: بعدازظهر امروز، شورای امنیت سازمان ملل درباره پیشنویس قطعنامهای برای تمدید قطعنامه ۲۲۳۱ رای گیری خواهد کرد. این فرصتی کوتاه برای شورای امنیت است تا به رویارویی «نه» و به همکاری «آری» بگوید، و از این طریق زمان و فضای لازم را برای دیپلماسی فراهم کند.
علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در گفتگویی مفصل با عوامل برنامه مستند «پیبیاس» آمریکا که به ایران سفر کرده بودند، در هشداری اظهار کرد: اگر مکانیسم ماشه اجرا شود، همکاری خود با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را پایان خواهیم داد.
ششم شهریورماه سال جاری ۳ کشور اروپایی عضو برجام (آلمان، فرانسه و انگلیس) با ادعای عدم اجرای تعهدات ایران در برجام و عدم همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی، نامهای به شورای امنیت ارسال و فرآیند فعال سازی مکانیسم اسنپبک (ماشه) و بازگرداندن قطعنامههای شورای امنیت علیه ایران که در سال ۲۰۱۵ به موجب قطعنامه ۲۲۳۱ و برجام خاتمه یافته بودند، را کلید زدند که در صورت اجرا، تحریمهای سازمان ملل به طور خودکار در تاریخ ششم مهر علیه ایران مجدداً وضع میشود.
