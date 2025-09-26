مبلغ سود سهام عدالت ۱۴۰۴ چقدر است؟

با توجه به وعده‌ای که رئیس سازمان بورس داده، سود سهام عدالت باید در بازه زمانی ۳۰ شهریور تا ۵ مهر ۱۴۰۴ واریز شود و تنها ۲ روز تا پایان این مهلت و سوختن یک وعده دیگر از سازمان بورس باقی است و باید دید آیا سود سهام عدالت در این برهه واریز می‌شود یا یک‌بار دیگر شاهد بدقولی خواهیم بود.

رئیس سازمان بورس ۳ هفته قبل وعده داد که سود سهام عدالت ظرف ۳ هفته آینده واریز می‌شود؛ آیا این وعده در روز شنبه ۵ مهر ۱۴۰۴ عملی خواهد شد؟

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین ، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا به امروز چندین مسئول در سازمان بورس وعده‌هایی را در خصوص واریز مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ مطرح کرده‌اند و در جدیدترین مورد، رئیس سازمان بورس روز ۱۵ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد سود سهام عدالت «ظرف دو تا سه هفته آینده واریز خواهد شد»

پیش از آن رئیس سازمان بورس وعده واریز سود سهام عدالت تا پایان تیر را داده بود و برخی دیگر از مسئولین مربوطه نیز وعده‌های مشباهی را مطرح کرده‌ بودند اما تا عصر پنجشنبه ۳ مهر ۱۴۰۴، مرحله دوم سود سهام عدالت سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۲ هنوز به حساب مشمولان واریز نشده است.

مرحله نخست پرداخت سود در اسفندماه سال گذشته انجام شد؛ در این مرحله دارندگان سبد سهام عدالت ۴۹۲ هزار تومانی مبلغ ۷۴۴ هزار تومان، ۵۳۲ هزار تومانی ۸۰۵ هزار تومان و سبد سهام یک میلیون تومانی ۱ میلیون و ۵۱۳ هزار تومان سود دریافت کردند. انتظار می‌رود مبلغ سود سهام عدالت در مرحله دوم نیز به طور تقریبی مشابه ارقام واریز شده در مرحله نخست باشد.

تغییر شیوه پرداخت سود سهام عدالت از سال ۱۴۰۴

بر اساس مصوبه شورای عالی بورس، از سال ۱۴۰۴ پرداخت سود سهام عدالت به‌صورت مرحله‌ای و با زمان‌بندی مشخص انجام می‌شود تا تأخیرهای گذشته کاهش یابد. با این حال، عدم شفافیت سامانه سهام عدالت و وعده‌های متناقض هنوز مشکل اصلی سهامداران است.

اقدامات لازم برای دریافت سود سهام عدالت ۱۴۰۴

سهامدارانی که اطلاعات بانکی آن‌ها ناقص یا دارای اشکال باشد ـ مانند شماره شبای اشتباه، حساب مشترک یا مسدود ـ قادر به دریافت سود نخواهند بود. سهامداران باید نسبت به صحت اطلاعات بانکی خود اطمینان حاصل کنند تا از دریافت سود محروم نشوند.