بهترین بازیکن ایرانی FC ۲۶ کیست؟

مهدی طارمی بهترین بازیکن ایرانی بازی محبوب FC۲۶ است.
به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، بازی FC۲۶ مدتی است عرضه شده و علاقه‌مندان به این بازی، آن را در سراسر جهان خریداری کرده‌اند. طی سال‌های اخیر، بازیکنان ایرانی حضور پررنگی در این بازی داشتند اما رفته‌رفته و باتوجه به ترک اروپا از سوی بازیکنانی مانند سامان قدوس و سردار آزمون، تعداد بازیکن‌های ایرانی حاضر در FC۲۶ کاهش قابل توجهی داشته است.

در FC26، مهدی طارمی، اللهیار صیادمنش، علی قلی‌زاده، امیر عابدزاده، سیدمجید حسینی و علی کریمی بازیکنان ایرانی حاضر در این بازی هستند که در این بین بیشترین اورآل یا قدرت را مهدی طارمی با عدد 78 دارد. سرعت مهدی طارمی در این بازی 74، قدرت شوت او 78، دقت پاس او 74 و فیزیک بدنی طارمی 68 ثبت شده که در نوع خود جالب است.

اللهیار صیادمنش با قدرت 74، علی قلی‌زاده با قدرت 71، امیر عابدزاده و سیدمجید حسینی 68 و علی کریمی با قدرت 67 در این بازی حضور دارند. باتوجه به روند فعلی فوتبال ایران، احتمالا سال به سال بازیکنان ایرانی حاضر در FC26 کمتر خواهند شد و باید دید در ادامه چه اتفاقاتی رخ می‌دهد.

 
مهدی طارمی FC 26 فوتبال اف سی 26 PS5
