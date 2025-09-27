En
کشتی‌گیر ایرانی هنگام پخش سرود آمریکا از روی سکو پایین آمد

۴۰ سال پیش تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جهانی بوداپست شرکت کرد.
به گزارش تابناک به نقل از اطلاعات آنلاین، تیم ملی کشتی آزاد ایران در مهرماه ۱۳۶۴ راهی سی و هشتمین دوره مسابقات جهانی کشتی آزاد در بوداپست پایتخت مجارستان شد. در این دوره از مسابقات  جهانی تنها در وزن ۹۰ کیلوگرم محمد حسن محبی موفق شد به فینال راه یابد. در مسابقه نهایی او در مقابل بیل شر از آمریکا قرار گرفت و فینال را به حریف باخت. هنگام توزیع مدال‌ها  محمد حسن محبی هنگام پخش سرود آمریکا از سکو پایین آمد. این حرکت محبی بازتاب گسترده‌ای در محافل بین المللی کشتی داشت. روزنامه اطلاعات ۲ مهر ۱۳۶۴ گفت‌وگویی با محمود معزی پور سرمربی تیم ملی کشتی  ایران انجام داد. عکس‌های اردو و اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران در سال ۱۳۶۴ را تماشا کنید.

