کیهان کلهر و چهره‌های مشهور در مراسم احمد پژمان

مراسم بدرقه و تشییع پیکر احمد پژمان موسیقیدان و آهنگساز فقید، صبح جمعه (۴ مهر ۱۴۰۴) با حضور برخی مسولان و جمعی از هنرمندان در مقابل تالار وحدت برگزار شد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، مراسم بدرقه و تشییع پیکر احمد پژمان موسیقیدان و آهنگساز فقید، صبح جمعه (۴ مهر ۱۴۰۴)  با حضور برخی مسولان و جمعی از هنرمندان در مقابل تالار وحدت برگزار شد.«احمد پژمان» ۷ شهریور بعد از یک دوره بیماری در ۹۰ سالگی در لس‌آنجلس آمریکا دار فانی را وداع گفت. بنابر تصمیم خانواده‌ زنده‌یاد پژمان، پیکر این هنرمند قرار بود در آمریکا به خاک سپرده شود که با همکاری خانواده‌ استاد پژمان و جمعی از هنرمندان برای خاکسپاری در ایران، بامداد سوم مهر از واشنگتن به تهران بازگردانده شد.

آیین بدرقه و تشییع پیکر زنده‌یاد احمد پژمان، موسیقیدان و آهنگساز فقید، امروز (جمعه، چهارم مهرماه) با حضور فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیکنام حسینی‌پور، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری، مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، محمدعلی مرآتی، علی مغازه‌ای، مجید انتظامی، کیهان کلهر، حسین علیزادده، محمدرضا درویشی، داود گنجه‌ای، شریف لطفی، علی‌اکبر شکارچی، شروین مهاجر، اعضای خانواده کامکار (هوشنگ، ارسلان، پشنگ و اردشیر)، حسین علیشاپور، فاضل جمشیدی و جمع دیگری از هنرمندان و شاگردان این آهنگساز فقید، و با اجرای سیدعباس سجادی در پهنه فرهنگی هنری رودکی، مقابل تالار وحدت برگزار شد.

خاکسپاری کیهان کلهر احمد پژمان حسین علیزده هوشنگ کامکار مجید انتظامی محمدرضا درویشی فاطمه مهاجرانی
