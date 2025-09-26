En
سرنوشت تلخ به دو ایرانی کایسری اسپور ترکیه!

برای دو بازیکن ایرانی کایسری اسپور اتفاقات عجیبی رخ داده است.
19

به گزارش تابناک به نقل از فوتبالی، به شکلی معنادار و جالب، دو بازیکن ایرانی تیم کایسری اسپور ترکیه سرنوشت تلخ و عجیبی پیدا کردند. امروز خبر رسید که سیدمجید حسینی دوباره مصدوم شده است. او که در هفته‌های پایانی فصل گذشته پس از بهبود مصدومیت دوباره جایگاه ثابتی در ترکیب کایسری اسپور به دست آورده و در نخستین مسابقه تیمش در فصل جدید هم یکی از نفرات اصلی مقابل باشاک‌شهر استانبول بود، مجددا با آسیب‌دیدگی جدی مواجه شده است.

او در بازی‌های تیمش مقابل گالاتاسرای، گوجالی اسپور، گزتپه، آنتالیا اسپور و بشیکتاش غایب بوده و جالب این که تیمش در این 5 بازی دو باخت 4 بر صفر و 3 تساوی یک بر یک را ثبت کرده است.

دیروز سایت آناتولی اسپور در گزارشی درباره مصدومیت حسینی نوشت: «خبر بدی هم از سیدمجید حسینی رسید. گفته می‌شود بازیکن ایرانی، نیم‌فصل را از دست داده است. حسینی دو سال پیش مصدومیت سنگینی را پشت سر گذاشته و مجبور به انجام دو عمل جراحی پیاپی شده بود. این مدافع 27 ساله و باتجربه پس از آن مصدومیت سخت، همراه با سرگئی یاکیروویچ مبارزه‌ای فوق‌العاده انجام داد و فصل جدید را هم خوب آغاز کرده بود.»

بعد از سیدمجیدحسینی، خیلی زود نوبت به علی کریمی رسید. او که در ماه‌های اخیر چندان در باشگاه خود به بازی گرفته نمی‌شد و به همین دلیل، تیم ملی را هم از دست داد، از لیست کایسری کنار گذاشته شده است. 

نکته عجیب درباره این دو نفر این است که هر دو در فصل نقل و انتقالات تابستانی مورد توجه استقلال بودند. استقلال حتی حاضر شد تا دو میلیون دلار برای رضایتنامه او هزینه کند اما مبلغ درخواستی باشگاه کایسری اسپور 2.5 میلیون دلار بود!

حالا سیدمجیدحسینی به احتمال زیاد تا نیم‌فصل و یا شاید بیشتر از آن را به دلیل مصدومیت از دست بدهد و علی کریمی هم از کایسری اسپور کنار گذاشته شده است! چه سرنوشت‌های عجیب و غم‌انگیزی نصیب این دو بازیکن شد!

 
