به گزارش تابناک، افزایش تقاضا، نوسانات قیمت و روشهای پیچیده فروش خودرو توسط برخی نمایندگیها و دلالان، زمینهساز کلاهبرداریهای گستردهای شده است. سوالات پرتکرار خریداران در گروههای تلگرامی و شبکههای اجتماعی مانند «از کجا بخریم؟»، «چقدر بخریم؟» و «چگونه بخریم؟» نشاندهنده سردرگمی و نگرانی عمومی در این بازار است.
ترفندهای کلاهبرداری در بازار خودرو
یکی از شایعترین روشهای کلاهبرداری، انتشار آگهیهای جعلی با قیمتهای غیرواقعی در پلتفرمهای آنلاین مانند دیوار و شیپور است. این آگهیها با قیمتهای وسوسهکننده، توجه خریداران را جلب میکنند. به عنوان مثال، خودرویی که قیمت کارخانهای آن حدود ۹۵۰ میلیون تومان است، در این آگهیها با قیمتی بین ۷۰۰ تا ۷۵۰ میلیون تومان عرضه میشود. اما پس از تماس خریدار، دلالان با بهانههایی مانند «خودرو بدون گارانتی است» یا «ایرادات جزئی دارد»، مشتری را به دفاتر خود در مناطقی مانند صادقیه و ستارخان تهران دعوت میکنند.
در این دفاتر، مشاوران حرفهای با ظاهری موجه، خریدار را تحت فشار قرار میدهند تا خودرویی با قیمت بالاتر (گاهی تا ۱۰۰ میلیون تومان بیشتر از آگهی) خریداری کند.
در این فرآیند، مبالغی تحت عناوین «شیرینی»، «هزینه وکالت» یا «بیعانه» دریافت میشود. پس از پرداخت بیعانه، خریدار ممکن است خودرویی با ایرادات فنی یا قانونی دریافت کند یا حتی مدارک خودرو با تأخیر چندماهه و مشکلات قانونی تحویل داده شود. طبق گزارشهای مردمی، در بسیاری از موارد، مبایعهنامه با فردی تنظیم میشود که مالک قانونی خودرو نیست، و این موضوع پیگیری حقوقی را برای خریدار بسیار دشوار میکند.
فروش سبدی؛ فرصتی برای دلالان
یکی از دلایل اصلی اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه، روش «فروش سبدی» است. در این روش، برخی شرکتهای خودروسازی مجموعهای از خودروهای مختلف را بهصورت یکجا به نمایندگیها عرضه میکنند. برخی از این خودروها مانند خودروهای لوکس یا پرطرفدار، سود بالایی برای نمایندگیها دارند، اما مدلهای کمتقاضا با قیمتی پایینتر از کارخانه در بازار عرضه میشوند تا نقدینگی نمایندگیها حفظ شود. دلالان از این فرصت استفاده کرده و با خرید این خودروها به قیمت پایین، آنها را با ترفندهای فریبنده به خریداران ناآگاه میفروشند.
طبق بررسیها، اختلاف قیمت برخی خودروها بین بازار و کارخانه در سال ۱۴۰۳ به ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیون تومان میرسد. بر اساس گزارشهای غیررسمی در شبکههای اجتماعی، در سال ۱۴۰۲ بیش از ۶۰ درصد آگهیهای خودرویی در پلتفرمهای آنلاین با قیمتهای غیرواقعی منتشر شدهاند. این در حالی است که در ۳۰ درصد موارد گزارششده، خودروهای فروختهشده دارای مشکلات قانونی مانند عدم انتقال سند یا مالکیت نامشخص بودهاند.
نکته جالب این است که بیش از ۷۰ درصد دفاتر فروش غیرمجاز در تهران در مناطق صادقیه، ستارخان و پونک فعالیت میکنند.
راههای ایمن خرید خودرو
برای جلوگیری از افتادن در دام کلاهبرداران، سه روش اصلی برای خرید خودرو پیشنهاد میشود:
با ثبتنام در نمایندگیهای رسمی و خرید با قیمت کارخانه ، ریسک کلاهبرداری به حداقل میرسد. منطقیترین روش، مراجعه به سایت شرکت خودروساز، دریافت اطلاعات نمایندگیهای مجاز در شهر یا استان خود، استعلام قیمت، بازدید حضوری، کارشناسی خودرو و مدارک، تنظیم مبایعهنامه با مالک قانونی و دریافت وکالتنامه برای تعویض پلاک است.
توصیهها به خریداران
- پیش از خرید، مدارک خودرو (سند، کارت و بیمهنامه) را با دقت بررسی کنید.
- از پرداخت هرگونه بیعانه بدون مشاهده خودرو و تأیید مالکیت خودداری کنید.
- برای کارشناسی فنی و حقوقی خودرو از مراکز معتبر استفاده کنید.
- از امضای قرارداد با افرادی که مالک قانونی خودرو نیستند، اجتناب کنید.
- اطلاعات نمایندگیهای مجاز را مستقیماً از سایت شرکت خودروساز دریافت کنید.
نظر شما چیست؟ آیا تجربه ای از کلاهبرداری در حوزه خودرو دارید؟ با ما به اشتراک بگذارید