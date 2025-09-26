تیم‌های شمس‌آذر قزوین و استقلال در دیدار هفته پنجم لیگ برتر مقابل هم قرار گرفتند و به تساوی تن دادند.

پنجمین مساوی شمس‌آذر؛ استقلال زور بردن نداشت/ برد سپاهان و توقف فولاد

استقلال برای دیدار با شمس‌آذر با ترکیبی متفاوت وارد زمین شد، اما بازهم زوری برای بردن نداشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، دیدار دو تیم شمس‌آذر و استقلال از ساعت ۱۹ در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین آغاز شد و دو تیم به تساوی یک - یک رضایت دادند.

گل: صائب محبی (۷۲) برای شمس‌آذر و مهران احمدی (۵۳) برای استقلال

ترکیب ابتدایی استقلال: آنتونیو آدان، سامان فلاح، روزبه چشمی، صالح حردانی، ابوالفضل جلالی، دیدیه اندونگ، داکنز نازون، علیرضا کوشکی، مونیر الحدادی، مهران احمدی و یاسر آسانی.

ترکیب ابتدایی شمس‌آذر: علیرضا جعفرپور، محمد نژادمهدی، هومن ربیع زاده، علیرضا دغاغله، صائب محبی، محمدجواد آزاده، میلاد سورگی، امیر محمد محکم کار، مهدی ممی زاده، فرزین معامله‌گری و مهرداد آقامحمدی.

دقیقه ۲: شمس‌آذر روی اشتباه خط دفاعی استقلال یک موقعیت عالی برای گلزنی داشت که با واکنش آدان تبدیل به کرنر شد.

دقیقه ۵: از سمت راست ارسالی روی دروازه استقلال و به تیر دوم انجام شد که ضربه سر فرزین معامله‌گری به شکل خطرناکی از کنار دروازه آدان راهی اوت شد.

دقیقه ۱۰: علیرضا کوشکی به قصد باز کردن دروازه شمس‌آذر اقدام به شوتزنی کرد که توپ در اختیار جعفرپور قرار گرفت.

دقیقه ۱۳: مونیر الحدادی ارسالی زمینی دقیقی را برای نازون انجام داد که ضربه او پس از برخورد به تیر دروازه به جعفرپور رسید. یک دقیقه بعد بازهم دروازه‌بان شمس‌آذر مانع از گلزنی آبی‌ها شد.

دقیقه ۲۸: بازیکنان شمس‌آذر در بازپس‌گیری توپ از استقلالی‌ها در یک سوم دفاعی حریف موفق بودند که در ادامه با پاس روبه عقب برای محمدجواد آزاده موقعیت شوت ایجاد کردند، هرچند آدان اجازه باز شدن دروازه را نداد و شوت آزاده را راهی کرنر کرد.

دقیقه ۲۹: استقلال روی یک ضد حمله سریع صاحب موقعیت شد که خروج به موقع جعفرپور اجازه نداد آسانی، در محوطه جریمه شمس‌آذر موفق به گلزنی شود.

دقیقه ۳۸: سامان فلاح با یک ضربه سر قصد باز کردن دروازه شمس‌آذر را داشت که محبی از روی خط دروازه توپ را برگرداند.

دقیقه ۴۹: استقلالی‌ها خطری جدی را روی دروازه شمس‌آذر ایجاد کردند که ابتدا جعفرپور توپ را دفع کرد و در ادامه ربیع‌زاده تن به کرنر داد.

دقیقه ۵۳: مهران احمدی از پشت محوطه جریمه و با پای چپ شوتی ناگهانی را روانه دروازه شمس‌آذر کرد و توپ دور از دستان جعفرپور وارد دروازه او شد.

دقیقه ۷۲: ارسال از میانه‌های زمین استقلال به محوطه جریمه این تیم با ضربه سر صائب محبی و دفع ناقص آدان همراه شد تا محبی خودش توپ برگشتی را تبدیل به گل کند.

دقیقه ۷۷: فرزین معامله‌گری از سمت راست، ارسالی خطرناک را به محوطه جریمه استقلال داشت که بازیکنان شمس‌آذر نتوانستند از این پاس بهره‌ای ببرند.

به گزارش تابناک، استقلال بار دیگر نتواتست در لیگ به پیروزی برسد و پس از دیدار هفته نخست و برد مقابل تراکتور، یک شکست و سه تساوی در کارنامه دارد.‌ شمس‌آذر هم به پنجمین تساوی پیاپی خود رسید.

نتایج سایر دیدارهای برگزار شده هفته پنجم به شرح زیر است: