En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

هزینه‌ صفر هیات همراه پزشکیان در نیویورک!

معاون تشریفات دفتر رییس‌جمهور: هیات همراه پزشکیان حتی یک سنت در نیویورک خرج نمی‌کند
کد خبر: ۱۳۳۰۷۶۵
| |
4 بازدید
هزینه‌ صفر هیات همراه پزشکیان در نیویورک!
اشتراک گذاری
برچسب ها
تشریفات معاون تشریفات آمریکا مسعود پزشکیان نیویورک سفر به نیویورک سفر رئیس جمهور سیدعباس موسوی دیپلمات های ایران
آیا احمدی نژاد درباره پرونده هسته ای راست می گوید؟
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کواکبیان: رئیس جمهور در نیویورک با ترامپ دیدار کند
پزشکیان: دیگر به چه زبانی بگوییم با کسی سر جنگ نداریم
ساعت سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل مشخص شد
سوغات پزشکیان برای ایرانیان مقیم خارج
نشست پزشکیان با نمایندگان ادیان الهی در نیویورک
تصاویر جالب از حال و هوای هواپیمای حامل پزشکیان در مسیر نیویورک
پزشکیان: دیدگاه ایران درباره منطقه و دنیا شفاف است
ساده‌انگاری ابطحی در پیشنهاد مذاکره با ترامپ!
پزشکیان وارد نیویورک شد
عکس: دیدارهای پزشکیان در سازمان ملل
پزشکیان به نیویورک می‌رود
نخستین سخنان رئیس جمهور بعد از رسیدن به آمریکا
یادآوری به پزشکیان: دیگر نگویید نظر خودم چیز دیگری بود!
عکس: پزشکیان در جمع زائران امام رضا (ع)
پزشکیان به اجلاس ترکمنستان وارد شد
پزشکیان: پیام ایران برای جهان، صلح و امنیت است
عکس: دیدار پزشکیان با رؤسای جمهور سوئیس و فنلاند
صحبت‌های پزشکیان پیش از عزیمت به نیویورک
پزشکیان به قطر می‌رود
پزشکیان عازم نیویورک شد
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBx
tabnak.ir/005aBx