رهبر طالبان مسئولان ارشد را به خاطر بگرام فراخواند

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، منابع افغانستانی به شبکه المیادین گفتند «هبتالله آخندزاده» رهبر طالبان مسئولان ارشد را برای گفتوگو درباره پایگاه هوایی بگرام به قندهار فراخوانده است. قرار است این نشست در روزهای آینده برگزار شود و رهبر طالبان به شکل ویژه درخواست کرده تا رهبران ارشد این گروه در این نشست حضور داشته باشند.
این منابع تاکید کردند آخندزاده قبلا موضوع درخواست «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا رای بازپسگیری پایگاه بگرام را با برخی وزرا و رئیس دادگاه عالی طالبان بررسی کرده بود اما تمایل دارد تا این مسئله را به شکلی گستردهتر در این نشست بررسی کند.
پیشتر «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا در کنفرانس خبری مشترک با «کر استارمر» نخستوزیر انگلیس، به قول خودش «یک خبر نسبتا فوری» اعلام کرد و مدعی شد که میخواهد دوباره پای آمریکاییها را به پایگاه راهبردی «بگرام» در افغانستان باز کند، چارکه به ادعای او این پایگاه «یک ساعت با جایی که چین سلاحهای هستهای خود را میسازد، فاصله دارد».
پیشتر نیز «زلمی خلیل زاد» نماینده پیشین آمریکا در امور افغانستان در تازهترین اظهارات خود، احتمال استفاده مجدد از پایگاه بگرام برای عملیات مشترک ضدتروریسم با طالبان را مطرح کرده است.
ترامپ همچنین در پستی در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» به افغانستان هشدار داده بود که اگر پایگاه هوایی بگرام را بازنگرداند، اتفاقهای بدی رخ خواهد داد اما مقامات افغانستان او را به عدم تکرار شکستهای گذشته و عقلانیت فراخوانده بودند.
