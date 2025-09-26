En
قتل خرس‌های قهوه‌ای در آمل

دو قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود هفت ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه که عصر پنجشنبه، سوم مهر در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم و به مرکز تیمار و نگهداری حیات وحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند، به‌دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.
مازندران سرپرست اداره حفاظت و مدیریت حیات‌ وحش محیط زیست مازندران گفت: دو قلاده خرس قهوه‌ای شامل یک خرس بالغ حدود هفت ساله و یک توله ۵ تا ۶ ماهه که عصر پنجشنبه، سوم مهر در منطقه نشل شهرستان آمل بر اثر اصابت گلوله به‌شدت مصدوم و به مرکز تیمار و نگهداری حیات‌ وحش پناهگاه سمسکنده ساری منتقل شده بودند، به‌دلیل شدت جراحات وارده تلف شدند.


به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ علیرضا ابراهیمی اظهار کرد: با وجود انجام اقدامات دامپزشکی و مراقبت‌های فوری، آسیب‌های جدی ناشی از اصابت گلوله به ناحیه کمر در هر دو حیوان غیرقابل درمان بود و تلاش‌ها برای نجات آن‌ها بی‌نتیجه ماند.

به گفته او، اداره‌ کل حفاظت محیط زیست مازندران با ابراز تأسف عمیق از وقوع این حادثه تأکید کرده است که پیگیری‌های حقوقی و قضایی برای شناسایی و برخورد با عامل یا عاملان این اقدام غیرقانونی با جدیت در دستور کار قرار دارد.

گفتنی است؛ در روز جمعه چهارم مهر، وی یادآور شد: اداره‌ کل محیط زیست مازندران از جوامع محلی و شهروندان درخواست کرده است با گزارش سریع موارد مشابه به یگان حفاظت محیط زیست، در حفاظت از گونه‌های ارزشمند حیات‌وحش، به‌ویژه خرس قهوه‌ای به عنوان یکی از گونه‌های در معرض تهدید جنگل‌های هیرکانی نقش‌آفرینی کنند.

