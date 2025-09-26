زمان پخش سریال پایتخت 8 فاش شد

خبرها از آغاز مقدمات ساخت فصل هشتم سریال پرمخاطب «پایتخت» حکایت دارد؛ فصلی که قرار است با محوریت «جنگ ۱۲ روزه» و با نگاهی انتقادی به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی تولید شود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در همین راستا، سیروس مقدم کارگردان و محسن تنابنده بازیگر و نویسنده این مجموعه، در دیداری صمیمانه و راهبردی با مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران و جمعی از مسئولان استانی، به بررسی شرایط تولید فصل جدید پرداختند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، نهایی‌سازی طرح احداث مجموعه فرهنگی ـ هنری «پایتخت» در یکی از لوکیشن‌های شاخص مازندران بود؛ مجموعه‌ای چندمنظوره که قرار است به قطب گردشگری سینمایی، آموزش رسانه‌ای و اقامت هنری تبدیل شود و به‌عنوان نمادی از پیوند هنر با توسعه محلی ایفای نقش کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این مجموعه شامل بخش‌هایی چون گردشگری سینمایی، کلاس‌های آموزشی، اقامتگاه هنری و فضاهای تعاملی فرهنگی خواهد بود.

در فصل هشتم سریال نیز، علاوه بر روایت جنگ ۱۲ روزه، موضوعاتی همچون ساماندهی پسماند و چالش‌های زیست‌محیطی استان مازندران با رویکردی انتقادی اما امیدبخش به تصویر کشیده می‌شود.