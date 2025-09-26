En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

زمان پخش سریال پایتخت 8 فاش شد

کد خبر: ۱۳۳۰۷۵۱
| |
496 بازدید
زمان پخش سریال پایتخت 8 فاش شد

خبرها از آغاز مقدمات ساخت فصل هشتم سریال پرمخاطب «پایتخت» حکایت دارد؛ فصلی که قرار است با محوریت «جنگ ۱۲ روزه» و با نگاهی انتقادی به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی تولید شود.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین؛ در همین راستا، سیروس مقدم کارگردان و محسن تنابنده بازیگر و نویسنده این مجموعه، در دیداری صمیمانه و راهبردی با مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران و جمعی از مسئولان استانی، به بررسی شرایط تولید فصل جدید پرداختند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، نهایی‌سازی طرح احداث مجموعه فرهنگی ـ هنری «پایتخت» در یکی از لوکیشن‌های شاخص مازندران بود؛ مجموعه‌ای چندمنظوره که قرار است به قطب گردشگری سینمایی، آموزش رسانه‌ای و اقامت هنری تبدیل شود و به‌عنوان نمادی از پیوند هنر با توسعه محلی ایفای نقش کند.

بر اساس برنامه‌ریزی‌ها، این مجموعه شامل بخش‌هایی چون گردشگری سینمایی، کلاس‌های آموزشی، اقامتگاه هنری و فضاهای تعاملی فرهنگی خواهد بود.

در فصل هشتم سریال نیز، علاوه بر روایت جنگ ۱۲ روزه، موضوعاتی همچون ساماندهی پسماند و چالش‌های زیست‌محیطی استان مازندران با رویکردی انتقادی اما امیدبخش به تصویر کشیده می‌شود.

اشتراک گذاری
برچسب ها
سریال پایتخت پایتخت 8 صداوسیما سریال تلویزیونی جنگ ۱۲ روزه خبر فوری
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افشای سوژه سریال پایتخت 8
پیش‌تولید «پایتخت ۷» آغاز شد
توضیح جبلی درباره «پایتخت» و شکایت از مدیری
افشای درگیری‌ها بر سر تولید سریال پایتخت
زمان دقیق پخش سریال سلمان فارسی
فیلم‌ های سینمایی امروز تلویزیون ۱۲ بهمن
بدل «رضا عطاران» به تلویزیون می‌آید
تلویزیون از مخاطبان سریال «پایتخت» انتقام گرفت!
درخواست توضیح از رئیس رسانه ملی برای توقف گاندو
هفته آینده یک سریال کمدی به تلویزیون می‌آید
از ساخت سری جدید سریال «پایتخت» چه خبر؟
کارگردان «پایتخت» در پی ساخت سریالی تازه
آخرین خبرها از فصل‌‌های جدید «نون. خ» و «پایتخت»
فصل ششم «پایتخت» ساخته خواهد شد؟
نقش غافلگیرکننده خواننده مشهور در «پایتخت۶»
انتقادات تند وحید جلیلی از صداوسیما و «بوی باران»
اهالی «پایتخت» متحول شده‌اند
انتقاد یک نماینده از سریال پایتخت
آیا نام سریال «پایتخت» اِشکال دارد؟
حمله دوباره کیهان به مجموعه «پایتخت»
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBj
tabnak.ir/005aBj