En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

یارانه نقدی چه کسانی افزایش می‌یابد؟

طبق اعلام رسمی، مبلغ یارانه نقدی هر فرزند که پیش‌تر ۴۵ هزار تومان بود، با افزایش ۹۰ هزار تومانی، به ۱۳۵ هزار تومان خواهد رسید. این مبلغ تنها به یارانه فرزندان تعلق می‌گیرد و یارانه والدین تغییری نخواهد کرد.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۴۸
| |
317 بازدید
یارانه نقدی چه کسانی افزایش می‌یابد؟

 یارانه فرزندان خانوارهای کم‌درآمد با هدف حمایت مؤثر و تشویق به فرزندآوری سه برابر شد.

به گزارش تابناک به نقل از اقتصادآنلاین، دولت در راستای هدفمندسازی یارانه‌ها، در ماه‌های اخیر پرداخت یارانه نقدی به خانوارهای پردرآمد را متوقف کرده و تصمیم گرفته سه دهک بالای درآمدی از دریافت یارانه محروم شوند. منابع آزاد شده از این اقدام اکنون به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یافته تا حمایت مؤثرتری از این خانوارها صورت گیرد. در همین چارچوب، امیرحسین بانکی‌پور فرد، رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده، روز گذشته جزئیات افزایش یارانه نقدی خانوارهای کم‌درآمد و شرایط دریافت آن را تشریح کرد.

یارانه نقدی چه کسانی افزایش می‌یابد؟

به گفته امیرحسین بانکی‌پور فرد، افزایش یارانه‌ها با هدف حمایت مؤثر از خانواده‌های کم‌درآمد تنها شامل خانوارهای دهک‌های درآمدی پایین می‌شود که شرایط زیر را داشته باشند:

•    خانوارهای دارای حداقل سه فرزند تحت تکفل.

•    جزو چهار دهک اول درآمدی باشند.

•    سرپرست خانوار در دستگاه دولتی شاغل نباشد.

مبلغ یارانه جدید چقدر خواهد بود؟

طبق اعلام رسمی، مبلغ یارانه هر فرزند که پیش‌تر ۴۵ هزار تومان بود، با افزایش ۹۰ هزار تومانی، به ۱۳۵ هزار تومان خواهد رسید. این مبلغ تنها به یارانه فرزندان تعلق می‌گیرد و یارانه والدین تغییری نخواهد کرد.

نحوه ثبت نام و دریافت یارانه جدید

بانکی‌پور فرد خاطرنشان کرد که پس از تأمین اعتبار و طی مراحل قانونی، مبلغ یارانه افزایش یافته به کالابرگ خانوارهای مشمول واریز خواهد شد. وی تأکید کرد که خانواده‌ها باید شرایط ذکر شده را داشته باشند تا بتوانند از این یارانه بهره‌مند شوند.
 

اشتراک گذاری
برچسب ها
یارانه یارانه نقدی حذف یارانه افزایش یارانه خبر فوری دهک دهک بندی
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBg
tabnak.ir/005aBg