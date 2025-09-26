ترامپ مجازات اعدام را به واشنگتن بازگرداند

رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد که قصد دارد مجازات اعدام را در پایتخت آمریکا احیا کرده و آن را به عنوان الگویی برای سراسر ایالات متحده گسترش دهد؛ اقدامی جنجالی که به گفته او «بازدارنده‌ای قدرتمند» خواهد بود اما می‌تواند با چالش‌های جدی حقوقی و قضایی روبه‌رو شود.

دونالد ترامپ روز گذشته (پنجشنبه ۳ شهریور) یادداشتی را امضا کرد که به دنبال بازگرداندن مجازات اعدام در واشنگتن دی‌سی است. همزمان، «پم باندی»، دادستان کل آمریکا، اعلام کرد وزارت دادگستری به دنبال اجرای مجازات اعدام در سراسر کشور خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا رئیس جمهوری آمریکا در دفتر بیضی کاخ سفید به خبرنگاران گفت: «مجازات اعدام در واشنگتن؛ اگر کسی را بُکشید مجازات آن اعدام است و امیدواریم که دیگر کسی این کار را نکند.» او سپس افزود: «این یک مجازات بسیار جالب است.»

طبق گفته «ویل شارف»، دبیر کارکنان کاخ سفید، این یادداشت ریاست‌جمهوری به طور مشخص به باندی و «جینین پیرو»، دادستان ایالات متحده در حوزه کلمبیا، دستور می‌دهد «که به طور کامل مجازات اعدام را در واشنگتن دی‌سی در مواردی که شواهد و حقایق پرونده نشان می‌دهد مجازات اعدام باید به کار گرفته شود، اجرا کنند.»

باندی که در دفتر بیضی کنار ترامپ ایستاده بود، اعلام کرد: «ما نه‌تنها به دنبال اجرای آن در واشنگتن دی‌سی هستیم، بلکه بار دیگر در سراسر کشور هم آن را پیگیری خواهیم کرد.»

دادستان کل آمریکا همچنین افزود: وزارت دادگستری در حال انتقال زندانیانی است که در دوران ریاست‌جمهوری جو بایدن رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده از بخش اعدام خارج شده بودند و آن‌ها را به زندان‌های فوق امنیتی منتقل می‌کند.

باندی گفت: «ما آن‌ها را به زندان‌های «سوپرمکس» منتقل می‌کنیم، جایی که تا پایان عمر مانند زندانیان محکوم به اعدام با آن‌ها رفتار خواهد شد.»

یادداشت ریاست‌جمهوری و سخنان باندی پس از آن مطرح شد که ترامپ ماه گذشته اعلام کرده بود در پایتخت آمریکا به دنبال بازگرداندن مجازات اعدام خواهد بود و آن را یک «اقدام بازدارنده بسیار قوی» توصیف کرد. او در آن زمان گفته بود: «ایالت‌ها باید خودشان تصمیم بگیرند.»