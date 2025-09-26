En
شورای حقوق بشر: اقدامات اسرائیل نسل‌کشی است

صبح امروز در منطقه اسمولنسک روسیه، راننده یک کامیون بدون توجه به علائم هشدار، وارد تقاطع راه‌آهن شد و با یک قطار باری برخورد کرد. این تصادف منجر به خروج لکوموتیو و ۱۸ واگن حامل سوخت از ریل و آتش‌سوزی گسترده شد.
شورای حقوق بشر: اقدامات اسرائیل نسل‌کشی است

صبح امروز در منطقه اسمولنسک روسیه، راننده یک کامیون بدون توجه به علائم هشدار، وارد تقاطع راه‌آهن شد و با یک قطار باری برخورد کرد. این تصادف منجر به خروج لکوموتیو و ۱۸ واگن حامل سوخت از ریل و آتش‌سوزی گسترده شد.

به گزارش تابناک به نقل از آخرین خبر؛ طبق بیانیه سرویس مطبوعاتی راه‌آهن مسکو، تیم‌های آتش‌نشانی و امدادی فوراً به محل اعزام شدند و آتش را مهار کردند، اما دو نفر از خدمه قطار مجروح شدند و به بیمارستان منتقل گردیدند. وضعیت آن‌ها پایدار گزارش شده، اما جزئیات بیشتری از جراحات منتشر نشده است.

