En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تام باراک: چیزی به نام خاورمیانه وجود ندارد

تام باراک فرستاده آمریکا در امور سوریه با توهین به کشور‌های منطقه مدعی شد: چیزی به نام خاورمیانه وجود ندارد، بلکه این منطقه مجموعه‌ای از عشایر و روستاهاست و کشور‌ها را انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها ایجاد کردند.
کد خبر: ۱۳۳۰۷۱۶
| |
5 بازدید
تام باراک: چیزی به نام خاورمیانه وجود ندارد

تام باراک، فرستاده آمریکا ، دیدگاه‌های خود درباره بحران‌های منطقه را تشریح کرد.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با اشاره به پیچیدگی مسائل منطقه گفت: هیچ عصای جادویی‌ای وجود ندارد که مشکلات خاورمیانه را یک‌باره حل کند.

باراک افزود: تاریخ به ما آموخته که باید به دنبال راه‌حل‌های بخش‌به‌بخش باشیم؛ ما ابتدا با ترکیه شروع خواهیم کرد و سپس به سوریه، لبنان، اردن و غزه خواهیم پرداخت.

وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره غزه گفت: باید کشتار در غزه متوقف شود و من نسبت به امکان پایان دادن به جنگ خوشبین هستم.

این نخستین باری نیست که باراک به گروهی توهین می کند، وی پیشتر و ۴ شهریورماه نیز در کنفرانس خبری که پس از دیدار با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان برگزار شد، به خبرنگاران توهین کرد.

وی از خبرنگاران خواست که «رفتار متمدنانه داشته و مانند حیوانات نباشند».

فرستاده آمریکا با گستاخی خطاب به خبرنگاران گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر می‌خواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور می‌کنید که ما از این خوشحال هستیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟» 

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا ایران خاورمیانه ترامپ تام باراک فرستاده ترامپ
عکس: چرا ایران اینترنشنال اسرائیلی است؟!
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
افشاگری بزرگ دموکرات‌ها علیه نزدیکان ترامپ / نقش پررنگ میلیونر مشاور انتخاباتی ترامپ در قرارداد‌های خاورمیانه‌ای
فرستاده ترامپ: تا این لحظه با ایران مذاکره نکرده‌ایم
ترامپ و آغاز چرخش ساختار/کارگزار
مشاوران ارشد ترامپ اواخر فوریه به خاورمیانه می‌آیند
سه تصویر از ایران در محافل آمریکایی و ماهیت هژمونی در خاورمیانه
سه رویدادی که خاورمیانه را به سمت جنگ و آشوبی بزرگ سوق می دهند!
چرا جمهوری‌اسلامی در خاورمیانه قدرت مهمی است؟
کاهش اهمیت خاورمیانه، ایران و برجام برای دولت بایدن
رستاخیر عربستان در موازنه قدرت در خاورمیانه و آغاز دوره ای سخت برای ایران
چرا ارتش آمریکا باید بی‌خیال ایران شود؟
۸ تریلیون دلار در خاورمیانه هزینه کردیم، چه داریم؟
عریقات: تصمیمات ترامپ پیرامون منطقه می‌تواند منجر به خشونت شود
پروژه «بولتون ـ پمپئو» می تواند ترامپ را به ماندن در خاورمیانه متقاعد کند؟/ تصمیم ترامپ برای خروج نیروهای آمریکا از خاورمیانه!
هفت توصیه راهبردی به دونالد ترامپ برای مقابله با ایران در خاورمیانه
واکنش ترامپ به دیدار ایلان ماسک با نماینده ایران
نمایش ضد ایرانی جدید ترامپ برای فرار از فشارهای ناشی از روابط با عربستان
آیا به راستی سیاست خارجی ترامپ در خاورمیانه در حال تغییر است؟
هشدار ترزا می به ترامپ وجمهوری خواهان در مورد «نفوذ بدخیم» ایران / تکرار مدعاهای نخست وزیر انگلیس اینبار در آمریکا
قرارداد شل با ایران و شیفت بزرگ قدرت در خاورمیانه / ظهور ایران به عنوان یک قدرت مؤثر در منطقه و قدرت محوری در اوپک / ایران و آمریکا می توانند فراتر از حوزه انرژی با هم معامله کنند
فرصت استثنایی رئیس جمهور بعدی آمریکا برای گسست از عربستان
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
ویدیوی وزارت اطلاعات از خانه وزیر دفاع اسرائیل
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
آشنایی با نتایج چک، حریف بعدی والیبال ایران
ترمز قیمت طلا کشیده می شود؟ / زلزله قیمتی در بازار طلا و سکه
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۵۰ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۳ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۵ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۸۰ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۹ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۷۳ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!  (۵۸ نظر)
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان  (۵۳ نظر)
هشدار انجمن گاوداران درمورد قیمت گوشت قرمز / گاوهایمان گوشت خوار شده‌اند به دادمان برسید  (۴۹ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس  (۴۶ نظر)
tabnak.ir/005aBA
tabnak.ir/005aBA