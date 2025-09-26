تام باراک: چیزی به نام خاورمیانه وجود ندارد

تام باراک، فرستاده آمریکا ، دیدگاههای خود درباره بحرانهای منطقه را تشریح کرد.
به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ وی با اشاره به پیچیدگی مسائل منطقه گفت: هیچ عصای جادوییای وجود ندارد که مشکلات خاورمیانه را یکباره حل کند.
باراک افزود: تاریخ به ما آموخته که باید به دنبال راهحلهای بخشبهبخش باشیم؛ ما ابتدا با ترکیه شروع خواهیم کرد و سپس به سوریه، لبنان، اردن و غزه خواهیم پرداخت.
وی در بخش دیگری از اظهارات خود درباره غزه گفت: باید کشتار در غزه متوقف شود و من نسبت به امکان پایان دادن به جنگ خوشبین هستم.
این نخستین باری نیست که باراک به گروهی توهین می کند، وی پیشتر و ۴ شهریورماه نیز در کنفرانس خبری که پس از دیدار با «جوزف عون» رئیس جمهور لبنان برگزار شد، به خبرنگاران توهین کرد.
وی از خبرنگاران خواست که «رفتار متمدنانه داشته و مانند حیوانات نباشند».
فرستاده آمریکا با گستاخی خطاب به خبرنگاران گفت: «اگر هرج و مرج و شلوغی مانند حیوانات حاکم باشد ما از اینجا خواهیم رفت، اگر میخواهید بدانید که چه اتفاقی در حال رخ دادن است، بایستی متمدنانه رفتار کنید، این مشکل منطقه است؛ آیا شما تصور میکنید که ما از این خوشحال هستیم و از بودن در اینجا خرسندیم؟»
