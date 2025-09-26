دیوان حافظ امروز برای شما چه پیامی دارد؟

شما انسان ساده و کمی خرافاتی هستید. گاهی بی خیالی می کنی و زمانی تنبلی، کار امروز را به فردا میفکنی در حالی که حتی خود نیز مطمئن نیستی که فردایی در کار باشد.

ساقی بیا که شد قدح لاله پر ز می

طامات تا به چند و خرافات تا به کی

بگذر ز کبر و ناز که دیده‌ست روزگار

چین قبای قیصر و طرف کلاه کی

هشیار شو که مرغ چمن مست گشت هان

بیدار شو که خواب عدم در پی است هی

خوش نازکانه می‌چمی ای شاخ نوبهار

کشفتگی مبادت از آشوب باد دی

بر مهر چرخ و شیوه او اعتماد نیست

ای وای بر کسی که شد ایمن ز مکر وی

فردا شراب کوثر و حور از برای ماست

و امروز نیز ساقی مه روی و جام می

باد صبا ز عهد صبی یاد می‌دهد

جان دارویی که غم ببرد درده ای صبی

حشمت مبین و سلطنت گل که بسپرد

فراش باد هر ورقش را به زیر پی

درده به یاد حاتم طی جام یک منی

تا نامه سیاه بخیلان کنیم طی

زان می که داد حسن و لطافت به ارغوان

بیرون فکند لطف مزاج از رخش به خوی

مسند به باغ بر که به خدمت چو بندگان

استاده است سرو و کمر بسته است نی

حافظ حدیث سحرفریب خوشت رسید

تا حد مصر و چین و به اطراف روم و ری

تعبیر فال حافظ 4 مهر 1404

نتیجه تفال به دیوان حافظ

۱- حضرت حافظ در بیت های اول تا سوم می فرماید:

* ای ساقی بیا که قدح لاله از باده پر شده است و فصل بهار رسید. تا کی رسوم و عادات صوفیانه و افسانه های شبانه.

* از غرور و ناز بگذر و آن را ترک کن زیرا روزگار چین قبای قیصر و ترک کلاه شاهی چون کیکاوس را دیده است.

* بیدار باش، زیرا بلبل به عشق گل مست گشت. پس از خواب غفلت بیدار شو و آگاه باش که خواب عدم در پی است.

حال خود باید نیت خود را تفسیر نمایید.

۲- اگر چه باید به فکر آینده بود اما نباید حال را فدای آینده کرد زیرا زمان را از دست می دهید.

۳- این نیت با صبر و شکیبایی قابل اجراست و به زودی مراتب انجام آن پدیدار می گردد و مژده آن خواهد رسید. پس بر شماست که با توجه به تمام جوانب کار، اقدامات لازم را در سرعت بخشیدن به آن انجام دهید.

۴- با کسی که در این کار با تجربه می باشد، مشورت کنید و از او کمک بگیرید تا شاهد مقصود را در آغوش بگیرید.

۵- به زودی خبری دریافت خواهید کرد که باعث سود فراوان خواهد شد و ترقی شما را در پی دارد.

۶- ویژگی های شما عبارت اند از: دارای استعدادهای خاص، رویاهای عجیب و غریب، عاشق گردش و محافل و مجالس، با ایمان، متفکر، علاقه مند به زندگی، فداکار، گرم مزاج، شوخ طبع، طنز گو، ولخرج، عاشق خرید لباس و مهربان.