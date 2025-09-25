همزمان با ورود به فصل پاییز، به یکباره موجی از بیماری های ویروسی نیز از راه می رسند که باید مراقب شایع ترین آنها باشیم.

به گزارش تاباک به نقل از مهر، در دومین روز از فصل پاییز که با شروع سال تحصیلی میلیون‌ها دانش آموز و دانشجو همراه است، بیماری‌های شایع این فصل نیز از راه می رسند. با نگاهی به فصل پاییز در سال‌های اخیر و بعد از دوران پاندمی کرونا، تا حدودی شاهد تغییراتی در شکل و شمایل بیماری‌های ویروسی بوده‌ایم که بعضاً با عارضه‌های خطرناکی هم همراه بوده‌اند.

سرماخوردگی

سرماخوردگی را می‌توان یک بیماری عفونی بسیار شایع دستگاه تنفسی دانست که بخش‌هایی نظیر گلو، بینی و حتی گوش را درگیر می‌کند. جالب است بدانید که عفونت باکتریایی و عفونت ویروسی، هر دو می‌توانند علت سرماخوردگی باشند.

بیش از ۲۰۰ نوع ویروس مختلف در سراسر جهان وجود دارد که ورود آنها به بدن باعث سرماخوردگی می‌شود. تمامی این ویروس‌ها که زمینه‌ساز بروز سرماخوردگی در بدن شما می‌شوند ویژگی‌های مشترک زیادی با هم دارند اما در آن روی سکه نیز هر کدام ویژگی‌های منحصر به فرد و خاص خود را نیز دارند. به عنوان مثال یکی از متداول‌ترین ویرویس‌هایی که زمینه ساز بروز سرماخوردگی در بدن شما می‌شود، راینوویروس‌ها هستند، راینوویروس‌ها بیشترین میزان فعالیت و شیوع را در دو فصل بهار و پاییز دارند. شاید بتوان اذعان داشت که ۳۰ تا ۴۰ درصد از سرماخوردگی‌ها در طول سال توسط آلودگی بدن به علت راینوویروس‌ها اتفاق می‌افتد، البته جای نگرانی نیست چرا که آلودگی توسط راینوویروس‌ها معمولاً در بدن انسان همراه با شدت علائم و سخت شدن بیماری نیست.

علائم سرماخوردگی پیچیده نیست، اگر در فاصله سه الی چهار روز از ابتلای شما به ویروس سرماخوردگی، وضعیت گلو یا بینی مانند همیشه عادی و طبیعی نباشد، حس قلقلک یا خارش داشته باشید دچار این بیماری شده‌اید. علائم و نشانه‌های سرماخوردگی بسته به وضعیت توان بدنی شما، نحوه کنترل و درمان سرماخوردگی قطعاً متفاوت است اما معمولاً دستگاه تنفسی شما بعد از ۷ الی ۱۰ روز رو به بهبودی کامل می‌رود.

توصیه پزشکان به افرادی که دچار سرماخوردگی می‌شوند، عدم استفاده از آنتی بیوتیک است و باید مایعات مصرف کنند و نهایتاً، قرص سرماخوردگی بخورند.

آنفلوانزا

آنفلوانزا یک بیماری ویروسی تنفسی است که بیشتر با علائمی مثل تب، سرفه، گلودرد و بدن‌درد شدید همراه است. این بیماری به‌سرعت بین افراد پخش می‌شود و به خصوص در فصل سرد سال بیشتر شیوع پیدا می‌کند.

آنفلوانزا در برخی مواقع به چالش اصلی درمانگران تبدیل می‌شود، چرا که ممکن است سویه‌های متفاوتی از آن به صورت همزمان در یک منطقه شیوع پیدا کند و در نتیجه کنترل و درمان بیماری مشکل شود. اما علائم بیماری و سرماخوردگی می‌توانند برای شما نگران کننده باشند بنابراین بهتر است قبل از اقدام به مصرف خودسرانه آنتی بیوتیک، توسط پزشک عمومی، ویزیت و معاینه شوید.

تفاوت سرماخوردگی و آنفلوانزا، در علائم این دو بیماری و البته شدت عارضه‌هایی است که آنفلوانزا به دنبال دارد.

سرماخوردگی را می‌توان بدون داروهای خاصی، پشت سر گذاشت؛ اما آنفلوانزا با توجه به اینکه یک بیماری مسری است؛ باید توسط پزشک، تشخیص داده شده و کنترل شود.

حمله‌های حاد تنفسی، اسهال، کاهش سطح هوشیاری، استفراغ شدید، بی قراری، بی اشتهایی شدید و تب مقاوم بالا از عوامل خطر در مبتلایان به آنفلوانزا است.

تب‌های بالا، ادامه دار و غیرقابل کنترلی که بیش از سه تا پنج روز طول بکشد، از نشانه‌های خطرناک در مبتلایان به آنفلوانزا به حساب می‌آیند. متأسفانه ابتلای تنها یک نفر به ویروس آنفلوانزا منجر به انتقال سریع این بیماری به اطرافیان خصوصاً بیماران دارای نقص سیستم ایمنی می‌شود.

کُشنده‌ترین عارضه آنفلوانزا

خطرناک‌ترین و کُشنده‌ترین عارضه آنفلوانزا، سینه پهلو یا پنومونی است که منجر به بستری شدن بیمار در بیمارستان می‌شود و نکته اینجاست که در مبتلایان به بدخیمی‌ها و نقص سیستم ایمنی متأسفانه آنفلوانزا می‌تواند منجر به مرگ هم شود.

در شرایط پیشرفت بیماری و در مبتلایان به بیماری‌های زمینه‌ای به هر میزان که درمان‌ها برای بیمار زودترانجام شود، نتایج بهبود بیماری، بهتر و مشهودتر خواهد بود.

ذات الریه

ذات الریه، یک عفونت ریه است که توسط باکتری‌ها یا ویروس‌ها ایجاد می‌شود و ممکن است در پاییز و زمستان نیز بسیاری از افراد را تحت تاثیر قرار دهد. لازم است بدانید که علائم ذات الریه، اگر به موقع درمان نشود، ممکن است به عوارض جدی تبدیل شود و به ریه‌ها، مغز و سایر اندام‌های بدن آسیب برساند.

برخی از علائم ذات الریه عبارتند از؛ تب حدود ۴۰ درجه به همراه لرز، سرفه عادی یا سرفه خلط دار به رنگ سبز و زرد و یا خونی، در برخی موارد احساس کم آوردن نفس به خصوص در زمان تحرک بالا، کاهش اشتهای فرد، خستگی زیاد، احساس درد تیز و خنجری در قفسه سینه، بالا رفتن میزان تعریق و کبود شدن ناخن‌ها و لب و همچنین تند شدن تعداد تنفس و نبض فرد.