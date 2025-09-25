En
صدور کیفرخواست علیه مدیر سابق اف‌بی‌آی

براساس گزارش رسانه آمریکایی، انتظار می‌رود جیمز کومی، مدیر سابق اف‌بی‌آی، به اتهامات کیفری متهم شود.
صدور کیفرخواست علیه مدیر سابق اف‌بی‌آی

به گزارش تابناک، رسانه آمریکایی ام‌اس‌ان‌بی‌سی گزارش داد که «جیمز کومی»، مدیر سابق اف‌بی‌آی، با اتهامات جنایی قریب‌الوقوعی روبرو است که انتظار می‌رود در دادگاه فدرال ویرجینیا مطرح شود.

کومی مدت‌هاست که مورد انتقاد دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا قرار گرفته است، که او را در ماه‌های اولیه دوره اول ریاست جمهوری‌اش از سمت ریاست اف‌بی‌آی برکنار کرد.

خبر احتمال صدور کیفرخواست تنها چند روز پس از آن منتشر شد که «اریک سیبرت»، که به عنوان دادستان موقت ایالات متحده برای ناحیه شرقی ویرجینیا خدمت می‌کرد، تحت فشار سیاسی ترامپ استعفا داد. سیبرت طبق گزارش‌ها با پیگیری اتهامات علیه کومی در آن حوزه قضایی مخالفت کرده بود.

روز دوشنبه، لیندسی هالیگان، وکیلی که پیش از این نماینده ترامپ در امور حقوقی شخصی بوده است، به عنوان جایگزین سیبرت منصوب شد.

ترامپ در یک پست در شبکه‌های اجتماعی در آخر هفته، خشم خود را از عدم وجود اتهامات علیه کومی ابراز کرد و او را «گناهکار» خواند.

خبرنگار ام‌اس‌ان‌بی‌سی در ایکس مطلبی منتشر کرد و اظهار داشت که «میزان کامل اتهاماتی که علیه کومی در حال آماده شدن است، مشخص نیست.»

برچسب ها
آمریکا اف بی آی جیمز کومی اتهامات کیفرخواست ترامپ
