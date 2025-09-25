En
«سارکوزی» به ۵ سال زندان محکوم شد

«نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور پیشین فرانسه در ارتباط با پرونده دریافت کمک‌های مالی از لیبی برای مبارزات انتخاباتی‌اش به پنج سال زندان محکوم شد.
به گزارش تابناک به نقل از المیادین،‌ دادگاهی در فرانسه، «نیکولا سارکوزی» رئیس جمهور پیشین این کشور را در پرونده مربوط به دریافت کمک‌های مالی از لیبی برای مبارزات انتخاباتی‌اش به پنج سال زندان محکوم کرد.

بر اساس گزارش منابع رسانه‌ای، دادگاه جنایی پاریس سارکوزی را به جرم «همکاری مجرمانه» محکوم کرد، اما از اتهامات رشوه‌خواری و تأمین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه نمود.

این حکم هنوز قطعی نیست و امکان فرجام‌خواهی برای سارکوزی ۷۰ ساله وجود دارد. این در حالی است که او همواره این اتهامات را رد کرده است.

ادعاهای مطرح شده علیه سارکوزی در این پرونده مربوط به انتقال وجوه غیرقانونی از سوی معمر قذافی، حاکم وقت لیبی، به کارزار انتخاباتی ریاست جمهوری او در سال ۲۰۰۷ است.

علاوه بر رئیس جمهور پیشین فرانسه دوازده نفر دیگر از جمله سه وزیر سابق نیز در این روند سیاسی جنجالی متهم شدند.

در همین حال گاردین نیز گزارش داد، در حکمی غیرمنتظره، قاضی ارشد، ناتالی گاوارینو، نوع خاصی از حکم را صادر کرد که به این معنی است که سارکوزی حتی در صورت درخواست تجدیدنظر، باید مدت حبس خود را تحمل کند.

شروع دوره محکومیت او بعداً تعیین خواهد شد و به دادستان‌ها یک ماه فرصت داده می‌شود تا به رئیس سابق دولت اطلاع دهند که چه زمانی باید به زندان برود. سارکوزی، ۷۰ ساله، می‌تواند درخواست کند که حکم زندان را به شکل دیگری، مثلاً با دستبند الکترونیکی، اجرا کند.

قاضی همچنین به سارکوزی دستور داد که ۱۰۰۰۰۰ یورو (۸۷۰۰۰ پوند) جریمه نقدی بپردازد.

او به جرم توطئه جنایی مجرم شناخته شد اما از فساد، سوءاستفاده از بودجه عمومی لیبی و تأمین مالی غیرقانونی مبارزات انتخاباتی تبرئه شد.

«نیکولا سارکوزی» از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۲ رئیس جمهور فرانسه بود.

سارکوزی فرانسه دادگاه محکومیت توطئه قذافی لیبی خبر فوری
