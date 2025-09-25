هواشناسی تهران اطلاعیه داد

به گزارش تابناک به نقل از اداره کل هواشناسی استان تهران، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا قسمتی ابری و در ساعات بعدازظهر همراه با وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

همچنین در ارتفاعات، افزایش ابر و گاهی رگبار پراکنده و وزش باد شدید و در بخش‌های جنوبی و غربی استان به‌ویژه ساعات عصر و شب، وزش باد شدید، گاهی با خیزش گردوخاک محلی یا انتقال گردوخاک از استان‌های مجاور، کاهش کیفیت هوا و دید مورد انتظار است.

از امروز (۳ مهر) تا اواسط هفته آینده، افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود.

بنا بر این گزارش، آسمان تهران فردا (۴ مهر) صاف تا کمی ابری، وزش باد و گاهی افزایش باد و احتمال گردوخاک با حداکثر و حداقل دمای ۲۷ و ۱۶ درجه سانتیگراد و طی شنبه (۵ مهر)، صاف تا کمی ابری، وزش باد، از بعدازظهر وزش باد شدید و احتمال گرد و خاک با حداکثر و حداقل دمای ۲۸ و ۱۷ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.