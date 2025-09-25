En
بقائی: ابراز تمایل آمریکا به دیپلماسی، تناقضی آشکار است

سخنگوی وزارت خارجه ایران به ابراز تمایل آمریکا برای مذاکره با تهران واکنش نشان داد.
به گزارش تابناک؛ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در حساب ایکس خود نوشت: وقتی انگشت اتهام ناروا به سوی دیگری دراز می‌کنی، در حقیقت سه انگشت دیگر به سمت خودت نشانه می‌رود؛ اتهام‌زنی ناروا به ایران، هرگز نمی‌تواند همدستی و مشارکت مستقیم آمریکا در نسل‌کشی ادامه‌دار فلسطینیان، تروریسم سازمان‌یافته و تجاوز‌های مداوم رژیم اسرائیل علیه کشور‌های مختلف را بپوشاند.

‏او افزود: افتخار کردن به حمله غیرقانونی به تأسیسات صلح‌آمیز هسته‌ای ایران، هرقدر هم که آن را توجیه کنید - در عین اینکه گستاخانه و نفرت‌انگیز است - مسئولیت بین‌المللی دولت آمریکا را به‌خاطر ارتکاب این عمل مجرمانه و تجاوزکارانه سنگین‌تر می‌کند و بیش از پیش کینه‌توزی و دشمنی عمیق حاکمان آن کشور را نسبت به «ملت ایران» آشکار می‌کند.

بقائی تاکید کرد: ‏ادعای آمریکا درباره تمایل به دیپلماسی چیزی جز فریب و تناقض آشکار نیست؛ نمی‌توان هم‌زمان با مذاکرات دیپلماتیک کشوری را بمباران کرد و سخن از دیپلماسی به میان آورد.

