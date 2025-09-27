بحران پنهان در بانک پاسارگاد/ ۹۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان دست چه کسانی است؟

عملکرد مالی بانک پاسارگاد در سال گذشته نشان میدهد که این بانک با افزایش چشمگیر هزینهها و رشد بدهیهای بانکی روبهرو بوده است. این وضعیت در حالی رخ داده که بخش بزرگی از تسهیلات کلان و میلیاردی این بانک همچنان بدون بازگشت باقی مانده و بر حجم مشکلات مالی آن افزوده است. بررسی دقیقتر صورتهای مالی، ابعاد نگرانیبرانگیز عملکرد بانک پاسارگاد را روشنتر میسازد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ هزینههای اداری و عمومی بانک پاسارگاد در سال گذشته با جهش ۶۴ درصدی مواجه شده و به بیش از ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این افزایش سنگین در هزینههای جاری، زنگ خطری برای مدیریت منابع انسانی و ساختاری بانک محسوب میشود؛ چراکه رشد بیش از اندازه هزینههای اداری معمولاً نشاندهنده ناکارآمدی در کنترل مخارج و مدیریت سازمانی است.
در بخش هزینههای مالی، بانک پاسارگاد رکوردی تازه بر جای گذاشت. هزینههای مالی این بانک طی یک سال گذشته با رشد بیسابقه ۷۵۱ درصدی نسبت به سال قبلتر، از مرز ۵ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان عبور کرده است. چنین جهشی نهتنها فشار مالی مضاعفی بر بانک تحمیل میکند، بلکه نشاندهنده ضعف در مدیریت تعهدات و بدهیهای مالی است.
همچنین، هزینه مربوط به مطالبات مشکوکالوصول نیز به شدت افزایش یافته است. آمارها حکایت از آن دارد که این هزینه در سال گذشته به بیش از ۱۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال ۱۴۰۲ رشد چشمگیر ۶۲۲ درصدی را ثبت کرده است. افزایش چنین هزینهای بیانگر حجم گسترده مطالبات معوق و عدم توانایی بانک در وصول آنهاست.
از سوی دیگر یکی از بخشهای هزینهای در بانک پاسارگاد مربوط به کارمزدها است. آمارها نشان میدهد هزینه کارمزدها در این بانک طی سال گذشته به بیش از ۱،۵۷۰ میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با سال قبل، ۲۵ درصد افزایش داشته است.
بخش بدهیهای بانک پاسارگاد به سایر بانکها نیز تصویری نگرانکننده از وضعیت مالی این بانک ارائه میدهد. در پایان سال گذشته، بدهی این بانک به سایر بانکها از ۲۱۱ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. این حجم بدهی، علاوه بر ایجاد چالش برای پاسارگاد، میتواند بر توازن نظام بانکی کشور نیز اثرگذار باشد.
موضوع دیگری که در عملکرد بانک پاسارگاد محل بحث جدی است، نبود شفافیت در انتشار اطلاعات مربوط به تسهیلات کلان و بدهکاران بانکی است. طبق قانون، بانک مرکزی موظف است در پایان هر فصل اطلاعات مربوط به ابربدهکاران بانکی را منتشر کند، اما از آخرین انتشار عمومی این آمار، هفتههای زیادی گذشته است و بانک پاسارگاد نیز از ارائه گزارشهای جدید برای بانک مرکزی خودداری کرده و همین مساله، پرسشهای جدی درباره عملکرد این بانک ایجاد کرده است.
با این حال، بر اساس آخرین دادههای رسمی منتشرشده در پایان سال ۱۴۰۳، مجموع خالص تسهیلات پرداختی بانک پاسارگاد بیش از ۹۵ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان بوده است. از این رقم، حدود ۹۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان در ردیف بدهیهای غیرجاری ثبت شده که بازگشت آنها در هالهای از ابهام قرار دارد.
همچنین، میزان بدهیهای مشکوکالوصول این بانک به بیش از ۹۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. براساس تعاریف قانونی، بدهی مشکوکالوصول به تسهیلاتی گفته میشود که بیش از ۱۸ ماه از موعد بازپرداخت آنها گذشته باشد و هیچ اقدام مؤثری برای وصول آنها صورت نگرفته باشد. این ارقام نشان میدهد که بخش عمدهای از منابع بانک پاسارگاد در اختیار بدهکارانی قرار دارد که حاضر به بازپرداخت نیستند یا توانایی آن را ندارند.
حجم سنگین بدهیهای مشکوکالوصول بانک پاسارگاد و ابعاد گسترده هزینههای آن، ضرورت ورود جدی بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی را دوچندان میکند. مشخص نیست چرا چنین رقم کلانی از تسهیلات بدون بازگشت باقی مانده و چه عواملی باعث شده بانک پاسارگاد نتواند مطالبات خود را وصول کند. در شرایطی که نظام بانکی کشور نیازمند انضباط مالی و شفافیت است، ادامه این روند میتواند تبعات سنگینی برای ثبات اقتصادی به همراه داشته باشد.
