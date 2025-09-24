رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت اظهارات ویتکاف درباره مذاکرات جاری آمریکا با ایران دروغ است.

واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به اظهارات ویتکاف

به گزارش تابناک، «ابراهیم عزیزی» رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در رابطه با اظهارات ویتکاف فرستاده رییس جمهور آمریکا در مورد ادامه مذاکرات با ایران تصریح کرد اظهارات ویتکاف صحت ندارد.

عزیزی که با المیادین گفت وگو می کرد، افزود نمایندگان پارلمان به توصیه ها و پیشنهادهای رهبر معظم درباره مسایل هسته ای متعهد هستند.

وی اضافه کرد، در صورتی که مکانیسم ماشه اجرا شود، توافق قاهره درباره همکاری ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی، بدون شک لغو خواهد شد.

رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هشدار داد نیروهای مسلح ایران با تمام امکانات و توان خود به هر گونه اقدام علیه این کشور پاسخ خواهند داد.