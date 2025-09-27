به گزارش خبرنگار فرهنگی تابناک، «مرد عینکی» بهظاهر در گروه فیلمهای زرد امروز سینمای ایران قرار دارد اما فیلم خوبی است؛ از اینجهت که سرگرمکننده است و لحظات زیادی حاوی کمدی موقعیت دارد. بهرام افشاری هم که چندسال پیش در مسیر چهرهشدن تئاتر «جوجهتیغی» را در قالب یک مونولوگ روی صحنه برد، اینبار نسخه سینمایی هماناثر نمایشی را با طرحی از خودش و نام «مرد عینکی» تهیه و تدارک دیده است؛ هم در قامت بازیگر نقش اصلی و هم در قامت طراح و ایدهپرداز.
یکی از دلایل خوببودن «مرد عینکی» این است که کاملا طبق فرمول ساخته شده است؛ فیلمهای هالیوودی سرگرمکننده که شخصیتمحورند و کمدیشان هم براساس کمدی موقعیت طراحی میشود. به همینترتیب میتوان الگوی موفق و جوابپسداده شخصیتهای مختلف سینمایی را (ازجمله آنهایی که وودی آلن در دهههای گذشته نقششان را بازی میکرد) در تلفیق با موقعیتهای کمدی مختلف جوابپسداده (مثل صحنهای از فیلم ساعت شلوغی که بازیگر سیاهپوست فیلم بر سر اسم استاد کنگفوی چینی یعنی «می» و «یو» بهمعنای «من» و «تو» دچار سوءتفاهم میشود) و پیادهکردنشان در قالب فیلمنامه «مرد عینکی» شاهد بود.
بازی بهرام افشاری هم که دیگر خط پایان چهرهشدن را رد کرده و پس از تئاتر و تلویزیون، سهمی از گیشه سینما را به خود اختصاص داده، مزید بر علت است که «مرد عینکی» فیلم خوبی باشد. بههرحال در وانفسایی که کمدیهای سخیف و مبتذل و مادرزن-مادرشوهری و دخترپسری، حرف اول تولید و نه نبض مخاطب را میزنند، خوب است که فیلمی سرگرمکننده براساس اصول و چارچوب ساخت اینگونه فیلمها تولید و اکران شده است. بهرام افشاری هم در کارش یعنی خلق لحظات کمدی، جدی است؛ خوبی اینجدیبودن هم این است که هم لحظات کمدی کار خوب از آب درآمده و هم لحظات اکشن و بزنبزن پایان فیلم. از اینجهت، کارگردان و دستاندرکاران اینفیلم ایننکته را هم ثابت کردهاند که سینمای ایران هم میتواند لحظات اکشن خوب و خوشساخت داشته باشد.
«مرد عینکی» خوب است و خوشساخت؛ اما در حد و اندازه خودش و همانمقداری که باید از یککمدی خوب توقع داشت. تاثیرگذاری و رسوب فیلم هم شاید تا یکی دو ساعت بعد از خروج از سالن سینما با شما باشد اما آنقدر ماندگاری ندارد. در هرصورت باید به سازندگان اینفیلم تبریک گفت. کریم امینی «مرد عینکی» را سال ۱۴۰۲ و پس از آن در سال ۱۴۰۳ فیلم «قسطنطنیه» را ساخته که بهتازگی روی پرده اکران آمده است. او پیشتر «دشمن زن»، «گربه سیاه» و «فسیل» را ساخته است.
صادق وفایی
