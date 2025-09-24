En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

دیدار محرمانه وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک

وزرای خارجه روسیه و آمریکا در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل یک گفتگوی دوجانبه پشت درهای بسته انجام دادند.
کد خبر: ۱۳۳۰۵۳۰
| |
666 بازدید

دیدار محرمانه وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نیویورک

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، رسانه‌های آمریکایی و روس گزارش دادند که سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا، روز چهارشنبه در حاشیه هشتادمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک دیدار کردند.

این دیدار که پشت درهای بسته برگزار شد، بیش از ۵۰ دقیقه طول کشید و بدون گفتگو با خبرنگاران به پایان رسید.

تامی پیگوت معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا پس از این دیدار در بیانیه‌ای اعلام کرد: وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار با همتای روس خود در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک بر لزوم برداشتن گام‌های معنادار برای حل و فصل بلندمدت جنگ در اوکراین تأکید کرد.

طبق این بیانیه، روبیو «درخواست دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای توقف کشتار و لزوم برداشتن گام‌های معنادار از سوی مسکو برای حل و فصل دائمی» جنگ در اوکراین را تکرار کرد.

گفتنی است، لاوروف و روبیو پیش از این در تاریخ در ۱۰ ژوئیه (۱۹ تیر) در حاشیه رویدادهای مرتبط با آسه‌آن در مالزی، یک نشست دوجانبه تقریباً یک ساعته برگزار کردند.

علاوه بر این، لاوروف و روبیو در سال ۲۰۲۵ چندین تماس تلفنی داشتند. همچنین وزرای خارجه دو کشور، دیدار هیئت‌های روسیه و آمریکا را در نشست ۱۸ فوریه (۳۰ بهمن ۱۴۰۳) در ریاض که تقریباً ۴. ۵ ساعت طول کشید، رهبری کردند. وزیر امور خارجه روسیه و همتای آمریکایی وی همچنین در یک مذاکره «سه به سه» در طول اجلاس آلاسکا حضور داشتند.

اشتراک گذاری
برچسب ها
آمریکا سازمان ملل مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روسیه لاوروف وزیر خارجه روسیه خبر فوری
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
دیدار مارکو روبیو با امیر قطر
روبیو یکی از سمت‌های خود را از دست داد
وزیر خارجه آمریکا به تل آویو رفت
ترامپ: احتمال دیدار زلنسکی و پوتین در واشنگتن
استقبال سازمان ملل از مذاکرات ترامپ و پوتین
ترامپ پوتین را پای میز مذاکره با زلنسکی می‌کشاند
استقبال گرم ترامپ از پوتین در آلاسکا؛ بازار نفت دیدار را مثبت ارزیابی کرد!
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
آخرین اخبار
عکس | تصاویری از بارش برف در برخی نقاط مازندران
عکس ماهوار‌ای از دریاچه ثرثار عراق و خشکی ارومیه!
مدیران عامل بانک های سپه، ملی و مسکن در آستانه تغییر/ گزینه‌های احتمالی چه کسانی هستند؟
لو رفتن باند مخوف افغانی‌ها در تهران با یک گروگان اشتباه!
پزشکیان با نمایش جنایات اسرائیل، حقیقت ایران را به جهان رساند
عرفانی‌ترین فیلم حاتمی‌کیا در سینمای جنگ/«ما غلط کنیم تو کار خدا فضولی کنیم!»
پزشکیان: اگر اسنپ‌بک اتفاق بیفتد، گفتگو دیگر معنایی ندارد
تصاویر تمرینات پدافند هوایی در شمال غرب کشور
توافق ایران، چین و روسیه علیه فعال‌سازی مکانیسم ماشه
دبل مهدی طارمی در بازی امروز المپیاکوس مقابل آستراس
واکنش رئیس کمیسیون امنیت ملی به اظهارات ویتکاف
اردوغان در نیویورک به سرنوشت مکرون مبتلا شد!
دریادار سیاری: هر دو جنگ تحمیلی ما نیابتی بود
فیلم رقص شمشیر رونالدو در روز ملی کشور عربستان
اساسی‌ترین چالش نظام حقوقی بین‌المللی از نگاه عارف
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم
فیلم جشن عروسی محمد نادری خالق جناب خان
سورپرایز وزارت اطلاعات را ببیینید
رئیس سازمان امور مالیاتی در آستانه برکناری/ احتمال تغییر دو معاون وزیر اقتصاد
پیشنهاد غیرمنتظره ایران پای میز مذاکره
لفاظی ترامپ در سازمان ملل درباره حمله به ایران + زیرنویس
کنسرت شش هزار نفری بهنام بانی در لس آنجلس!
والیبال قهرمانی جهان| ایران ۳ - ۲ صربستان؛ شاگردان پیاتزا حریف چک شدند + برنامه یک چهارم
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
کنسرت مشترک محسن لرستانی و جواد یساری!
میگ‌های 29 به ایران رسیده، سوخو 35 هم در راه است!
تمدید تعطیلی روز پنجشنبه در ادارات بعضی استان‌ها
صدور مجوز انواع سلاح به فراجا واگذار شد
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۴ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۹ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۲۱ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۳ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۲ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۷۰ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۴ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۵۸ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
tabnak.ir/005a8A
tabnak.ir/005a8A