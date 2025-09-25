پزشکیان با نمایش جنایات اسرائیل، حقیقت ایران را به جهان رساند

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به سخنرانی رئیس‌جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل تأکید کرد: پزشکیان با نمایش جنایات اسرائیل و بیان مواضع شفاف و قاطع جمهوری اسلامی، حقیقت ملت ایران را در برابر افکار عمومی جهان فریاد زد.

مصطفی پوردهقان، نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک، در ارزیابی خود از سخنان رئیس‌جمهور در اجلاس سالیانه سازمان ملل متحد اظهار کرد: از قبل هم انتظار همه ما این بود که با توجه به اینکه تریبون جهانی سازمان ملل در اختیار رئیس‌جمهور قرار می‌گیرد و کل رسانه‌های غرب قرار است صحبت‌های او را پوشش داده و همچنین مواضع جمهوری اسلامی ایران منتشر ‌شود، ایشان حضوری قوی و قاطعانه داشته باشند.

وی افزود: رئیس‌جمهور به‌ خوبی همه موارد و مسائلی را که علیه کشورمان توسط اسرائیل رخ داد محکوم کرد. همچنین ایشان در بحث جنگ ۱۲ روزه و جان‌هایی که در این جنگ به خاطر وطن از بین رفت، با نشان دادن تصاویر و تبیین مواضع، توانست مسائل را به گوش جهانیان برساند.

پوردهقان در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در ارتباط با مواضع جمهوری اسلامی ایران در بحث هسته‌ای و مذاکرات خاطرنشان کرد: رهبر انقلاب مواضع حاکمیت را در مورد بحث هسته‌ای صراحتاً مشخص کردند. از یک طرف عنوان کردند که غنی‌سازی را ادامه خواهیم داد و از طرف دیگر نیز تأکید داشتند که ما اعتقادی به ساخت بمب هسته‌ای نداریم و به لحاظ دینی و قانونی به سلاح کشتار جمعی باور نداریم.

نماینده اردکان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: با توجه به مواضع مقام معظم رهبری، آقای پزشکیان نیز محکم صحبت کرد و مواضع کشورمان را به‌صورت شفاف بیان داشت.

وی اضافه کرد: آقای پزشکیان تمامی مسائل روز جهان، منطقه‌ای و کشوری را به‌خوبی مطرح کرد. برای مثال در ارتباط با مسائل آذربایجان موضع مناسبی گرفت. همچنین در خصوص خباثت اسرائیل و جنگ ۱۲ روزه مواضع قوی را طرح کرد و توانست از ابزارهای هنری که به همراه خود به محل سخنرانی برده بود، به درستی استفاده کند و در واقع پاسخ مناسبی را برنامه‌ریزی کرده بود.

پزشکیان صدای ملت ایران بود

این نماینده مجلس تصریح کرد: آقای پ زشکیان صدای ملت ایران بود؛ ملتی که مورد ظلم قرار گرفته است. ملتی که در ابتدای انقلاب نه به کشوری تهاجم کرده و نه به آرمان‌های کشوری توهین کرده و به‌عنوان کشوری همراه و همدل در جهان حرکت کرده است. البته در جاهایی هم که احساس شده کشورهایی حقشان ضایع شده، مواضعش همراهی بوده است.

پوردهقان در پایان گفت: در کل، مواضع رئیس‌جمهور در صحن سازمان ملل را مثبت، محکم و قاطعانه دیدم.

به گزارش تابناک، در نشست هشتادمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد، رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان با تأکید بر لزوم عدالت بین‌المللی، یک‌جانبه‌گرایی قدرت‌های بزرگ را محکوم کرد و گفت: «فرصتی استثنایی داریم تا مواضع‌مان را بر پایه صلح، امنیت، حق و عدالت با صدای رسا بیان کنیم.» او در سخنرانی خود با نمایش تصاویری از قربانیان جنگ 12 روزه علیه کشورمان، اقدامات رژیم صهیونیستی را «جنایت علیه بشریت» و همراهی آمریکا را «خیانتی به دیپلماسی» خواند. پزشکیان همچنین موضع جمهوری اسلامی را در خصوص انرژی هسته‌ای شفاف بیان کرد و ضمن تأکید بر ادامه غنی‌سازی، بار دیگر بر فتوای رهبر انقلاب مبنی بر حرمت تولید سلاح کشتار جمعی تصریح کرد.