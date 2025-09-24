وعده ترامپ به سران کشورهای عربی

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، شش منبع آگاه از این نشست به نشریه «پالتیکو» گفتند ترامپ بر سر این موضوع از خود قطعیت نشان داده و تاکید کرده است که رژیم صهیونیستی اجازه نخواهد داشت کرانه باختری را به خاک خود ضمیمه کند.

با این حال، یکی از منابع گفته است که علیرغم این وعده ترامپ، آتش‌بسی برای پایان دادن به جنگ رژیم صهیونیستی علیه حماس همچنان دور از دسترس است. منابع دیگر نیز خبر داده‌اند که تیم ترامپ یک سند شامل طرح پایان جنگ را ارائه داده که در آن به وعده جلوگیری از الحاق کرانه باختری، مسائل مربوط به حکمرانی و امنیت پساجنگ اشاره شده است.

ترامپ پیش از این نشست با نمایندگان هشت کشور عربی در مقر سازمان ملل گفته بود. وی پس از پایان جلسه بدون صحبت با خبرنگاران محل را ترک کرد و طرف‌های عربی نیز هنوز گزارشی رسمی درباره جزئیات این نشست منتشر نکرده‌اند.

«رجب طیب اردوغان» رئیس‌جمهور ترکیه، این نشست را «ثمربخش» توصیف کرد اما توضیح بیشتری نداد. وی قرار است پنجشنبه بار دیگر در کاخ سفید با ترامپ دیدار کند.

کاخ سفید تاکنون به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این نشست پاسخی نداده است.