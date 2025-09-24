تفاوت رفتار ترامپ با کشورهای اروپایی و عربی

\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u0646\u062d\u0648\u0647 \u0631\u0641\u062a\u0627\u0631 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0628\u0627 \u06a9\u0634\u0648\u0631\u0647\u0627\u06cc \u0627\u0631\u0648\u067e\u0627\u06cc\u06cc \u0648 \u0639\u0631\u0628\u06cc \u0633\u0648\u0698\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0628\u0631\u0627\u0646 \u0634\u0628\u06a9\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0627\u062c\u062a\u0645\u0627\u0639\u06cc \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n