رئیس‌جمهور در سخنرانی خود در سازمان ملل تصریح کرد: هفته گذشته، سه کشور اروپایی به‌دستور آمریکا تلاش کردند قطعنامه‌های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند، این اقدام غیرقانونی و بدون حمایت بین‌المللی است.

به گزارش تابناک؛ مسعود پزشکیان امروز ( چهارشنبه دوم مهر ماه) در نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل،با اشاره به شعار هشتاد مین مجمع عمومی سازمان ملل گفت: آنچه انسان را شایسته تر می سازد تقوا است. زیربنای تمام ادیان الهی این قاعده طلایی است که هرچه بر خود نمی پسندی برای دیگران نپسند.

وی در ادامه با طرح این سوال که آیا جهان ما چنین است؟ گفت: به دو سال گذشته بنگرید که نظاره گر نسل کشی در غزه و نقص مکرر حاکمیت در لبنان و نظاره گر تخریب زیرساخت های سوریه و گرسنگی کودکان در آغوش مادران بودیم .نظاره گر تجاوز به تمامیت ارضی دولت ها و هدف گیری ارکان رهبران در کشورها بودیم؛ آیا این ها را می پسندید؟

رئیس جمهور، تصریح کرد: حملات هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا به شهرهای ایران درست زمانی که در مسیر مذاکرات بودیم خیانتی بزرگ به دیپلماسی و تلاش برای استقرار صلح بود. این تجاوز منجر به شهادت فرماندهان، دانشمندان و زنان و کودکان شد که ضربه سنگین به قانون بین الملل بود.

وی با بیان اینکه کتابی از کشتار اسرائیل در کشور خود را نمایش می دهم، تاکید کرد: به اسم آرامش و صلح این جنایت را مرتکب شدند. با این روند ۳۵ هزار انسان بی گناه را در غزه به خاک و خون کشیدند. راه آب و عدالت را بر مردم بستند. اگر در برابر این هنجارشکنی نایستیم این بدعت ها دامن جهان را خواهد گرفت.

پزشکیان خاطر نشان کرد: کسانی که مرتکب این جنایت ها شدند؛ باید بدانند ایران همواره در برابر تندبادهای تاریخ استوار ایستاده است. ملت ایران بارها ثابت کرده است که در برابر متجاوزان سر فرود نمی‌آورد. در دفاع ۱۲ روزه مردم ایران محاسبه وَهم آلود و خودستایانه متجاوزان را درهم شکستند. ملت ایران اتحاد ملی را دوام بخشیدند و با وجود شدیدترین تحریم ها اقتصادی و تلاش های مکرر برای ایجاد تفرقه، با شلیک نخستین گلوله؛ حامی و پشتیبان نیروهای مسلح خود شدند.

رئیس جمهور که در نشست مجمع عمومی سازمان ملل سخن می‌گفت، بیان کرد: امروز پس از اینکه نزدیک به دو سال از نسل کشی و گرسنگی جمعی در داخل سرزمین ها اشغالی می‌گذرد، طرح مضحک اسرائیل بزرگ با وقاحت عنوان می شود. این طرح بسیاری از سرزمین های منطقه را در بر می گیرد. هیچ کس در جهان از نیت متجاوزانه این رژیم در امان نیست. این تجاوزگری مبتنی بر زورگویی و قلدری است. ما ایران قدرتمند را در کنار همسایگان قدرتمند و آینده روشن می خواهیم.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: در منطقه قوی، کشتار و خون ریزی جایی ندارد به همین دلیل کشور من سال های سال به دنبال منطقه‌ای عاری از سلاح هسته ای بوده است. اما آنهایی که بزرگ ترین زرادخانه هسته‌ای را دارند، انگشت اتهام را به سوی ما دراز می‌کنند.

وی در ادامه بیان کرد: هفته گذشته سه کشور اروپایی پس از آنکه نتوانستند با بدعهدی ۱۰ ساله و به دنبال آن با تجاوز، مردم سربلند ایران را به زانو دربیاورند، به دستور ایالات متحده با فشار و قلدری و سوءاستفاده آشکار کوشیدند قطعنامه های لغو شده شورای امنیت علیه ایران را بازگردانند. در این مسیر حسن نیت را کنار گذاشته و الزامات قانونی را دور زدند و خود را به دروغ طرف خوش سابقه توافق معرفی کردند و تلاش های صادقانه ایران را کافی ندانستند این همه برای نابودی برجامی بودند که خودشان بزرگ ترین دستاورد دیپلماتیک می دانستند.

پزشکیان خاطر نشان کرد: این اقدام غیرقانونی که با مخالفت بخشی از اعضای شورای امنیت مواجه گردید، مشروعیت بین المللی نداشته و با اقدام جامعه بین المللی مواجه نخواهد شد. یکبار دیگر در این مجمع اعلام می کنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته ای نیست. این یک باور اعتقادی و فتوای رهبری است.

وی افزود: یکبار دیگر در این مجمع اعلام می کنم که ایران هرگز به دنبال ساخت سلاح هسته‌ای نیست. ما به دنبال سلاح هسته‌ای نیستیم. این یک باور اعتقادی است. هیچ گاه به دنبال سلاح کشتار هسته‌ای نبودیم و نیستیم. در شرایطی که اسرائیل برهم زننده آرامش در منطقه است، ایران باید تحریم شود. جمهوری اسلامی ایران از صلح و ثبات استقبال می‌کند. باور داریم آینده منطقه باید باید بر پایه صلح و ثبات رقم بخورد.

رئیس جمهور کشورمان در ادامه خاطر نشان کرد: تجاوز جنایتکارانه رژیم اسرائیل به قطر را محکوم می‌کنیم. امنیت واقعی نه از راه زور، بلکه از طریق اعتماد سازی و احترام متقابل به دست می‌آید.‌ همگان را دعوت می کنم تا شنیدن یکدیگر را به جای بلند کردن صدا تمرین کنیم. ما ایرانیان قدرت خود را در جهان گسترده ایم، نه با تولید سلاح هسته ای، بلکه با فرهنگ هم نوع دوستی و پیام همدلی مولوی و حافظ. جنایتکارانی که با کشتن کودکان قلدری می کنند، شایسته نام انسان نیستند. ایران شریکی پایدار برای همه کشورهای صلح طلب است. ما راست قامتان ایران زمین با ایستادگی در برابر یاغی ها از قانون همه بحران ها را پشت سر گذاشته‌ایم. بیایید با ما از تهدید فرصت بسازیم.

تعداد بازدید : 485 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2116785" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1330484/2116785?width=700&height=400"></script></div>

نمایش تصاویر شهدای جنگ ۱۲ روزه در سازمان ملل توسط پزشکیان

تعداد بازدید : 282 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2116793" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1330484/2116793?width=700&height=400"></script></div> پزشکیان: ایران تجاوز اسرائیل به قطر را محکوم می‌کند تعداد بازدید : 123 کد ویدیو دانلود ویدیو فیلم اصلی <div id="video-display-embed-code_2116795" ><script type="text/JavaScript" src="https://www.tabnak.ir/fa/news/play/embed/1330484/2116795?width=700&height=400"></script></div> پزشکیان: جهان در دو سال گذشته شاهد نقض‌های گسترده‌ای بوده است