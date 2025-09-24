En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
سردار کوثری در گفت‌وگو با «تابناک»:

مجلس آماده خروج از NPT است/ ایران زیر بار حرف زور آمریکا نرفت، جنگ شد/ چرا ایران به آمریکا اعتماد ندارد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر فرمایشات رهبری درباره بی‌اعتمادی به آمریکا گفت: از گروگان‌های لانه جاسوسی تا برجام و مذاکرات اخیر، تجربه ۴۷ ساله نشان داده است که واشنگتن هیچ‌گاه به تعهدات خود عمل نکرده است.
کد خبر: ۱۳۳۰۴۱۵
| |
1196 بازدید
|
۳

مجلس آماده خروج از NPT است/ ایران زیر بار حرف زور آمریکا نرفت، جنگ شد/ چرا ایران به آمریکا اعتماد ندارد؟

سردار محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک  در ارتباط با فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره موضوع هسته‌ای و مذاکره با آمریکا اظهار کرد: ما با آمریکایی‌های بی‌تعهد، در این ۴۷ سال بیش از ۱۰ بار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مذاکره داشته‌ایم. در هر کدام از این مذاکرات ـ که اسناد آن نیز موجود است ـ آنها بی‌تعهد خود را ثابت کرده اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها وقتی در مذاکرات حاضر می‌شوند و تعهد می‌دهند، دیگر به آن پیمان ها و تعهدات عمل نمی‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دستگیری ۵۳ تن از اعضای لانه جاسوسی در اوایل انقلاب، یادآور شد: ما به‌صورت مستقیم در این باره مذاکره کردیم و این گروگان‌ها را آزاد کردیم. مقرر شد که پول‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا آزاد شود، اما این کار از سوی آنها صورت نگرفت.

کوثری اضافه کرد: در معاهده برجام نیز ما به تعهداتمان عمل کردیم. اما ترامپ هنگام رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که برجام را قبول ندارد و اروپایی‌ها هم به تأسی از او به تعهدات خود عمل نکردند.

وی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت: قرار بود در خردادماه امسال ششمین جلسه غیرمستقیم برگزار شود، اما وقتی دیدند ایران زیر بار خواسته‌های ناحق آنها نمی‌رود، علیه ما جنگ راه انداختند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: به آمریکا نمی‌شود اعتماد کرد. مقام معظم رهبری به‌حق این صحبت‌ها را بیان کردند و باید در برابر آنها ایستاد. همان‌طور که در این ۴۷ سال هر جا که توطئه کردند با مشت آهنین ملت روبه‌رو شدند، ما هم باید محکم در برابرشان بایستیم تا از کرده خود پشیمان شوند. آنها نباید خیال کنند که صاحب همه چیز هستند. مگر چه کاره‌اند؟ غیر از جنایت، قتل و توطئه در کشورها چه چیز دیگری دارند؟ آیا منطق یا استدلال قوی دارند؟ چون فاقد منطق هستند با زور اسلحه و کشتار می‌خواهند خواسته‌هایشان را به ملت‌ها تحمیل کنند. ملت ایران ۴۷ سال مقاومت کرده و در موضوع هسته‌ای مصمم‌تر و محکم‌تر ادامه خواهد داد.

مجلس آماده خروج از NPT است/ ایران زیر بار حرف زور آمریکا نرفت، جنگ شد/ چرا ایران به آمریکا اعتماد ندارد؟

آمریکا در ناکازاکی و هیروشیما با بمب اتم 220 هزار نفر را قتل عام کرد

کوثری تصریح کرد: اولین جنایتی که توسط بمب اتمی صورت گرفت، توسط آمریکایی‌ها انجام شد و در هیروشیما و ناکازاکی ۲۲۰ هزار نفر قتل‌عام شدند؛ حتی نسل‌های امروزی آنها ناقص‌العضو به دنیا می‌آیند.

مجلس آماده خروج از ان پی تی است

اینها چون در جنگ ۱۲ روزه شکست خوردند، می‌خواهند با این مسئله توطئه دیگری ایجاد کنند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند. در این صورت مجلس آمادگی خروج از ان‌پی‌تی را دارد تا طرف مقابل بفهمد که با زورگویی نمی‌توانند چیزی را به ملت‌ها تحمیل کنند.

وی در پاسخ به این سؤال که جمع‌بندی مجلس در ارتباط با ان‌پی‌تی به کجا رسید، گفت: آنها با پاره کردن توافق‌نامه برجام این معاهده را از بین بردند، چون خودشان آن را امضا کرده بودند و خودشان هم آن را از بین بردند. اروپایی‌ها نیز به تعهداتشان از جمله اینستکس عمل نکردند. اینها چون در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شکست خوردند، می‌خواهند با این مسئله توطئه دیگری ایجاد کنند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند. در این صورت مجلس آمادگی خروج از ان‌پی‌تی را دارد تا طرف مقابل بفهمد که با زورگویی نمی‌توانند چیزی را به ملت‌ها تحمیل کنند.

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم، اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را،‌ مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علتِ تسلیم نشدنِ ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورانیوم، تاکید کردند: مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، ‌بی‌فایده و پرضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدف‌های بعدی به طمع می‌اندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمی‌کند و اینگونه مذاکرات را هیچ ملت باشرف و سیاستمدار خردمندی نمی‌پذیرد.

اشتراک گذاری
برچسب ها
مکانیسم ماشه تروئیکای اروپایی ایران و آمریکا پرونده هسته ای ایران اسنپ بک برجام تحریم‌های سازمان ملل قطعنامه جمهوری اسلامی ایران آمریکا جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی
دبیر و کشتی‌گیران، تاج را به وجد آوردند/ اطمینان قلعه‌نویی از صعود در جام‌جهانی و چند ابهام
نگاهی به پدیده "کلثوم اکبری"؛ چرا زنان قاتل نامرئی‌اند؟
پاسخ محکم و عقلانی ایران به مکانیسم ماشه / شعارهای هزینه‌زا کنار گذاشته می‌شود
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
امید و ناامیدی ها از سفر پزشکیان به نیویورک
نگرانی گروسی درباره غنی‌سازی ۹۰ درصدی ایران!
عکس: دیدار دوباره عراقچی و گروسی در نیویورک
مذاکره با آمریکا هیچ سودی ندارد/ علم هسته‌ای ما با بمب و تهدید از بین نمی‌رود/ برای بعد از جمهوری اسلامی نقشه کشیده بودند / ما بمب هسته‌ای نخواهیم داشت
اقدامات مجلس برای جلوگیری از گرفتار شدن در دام مذاکرات تحمیلی/کدام سیاست‌ها فشار‌های ناشی از تحریم‌ها را خنثی می‌کند؟
لفاظی ضدایرانی ماکرون در سازمان ملل
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۶
در انتظار بررسی: ۲
انتشار یافته: ۳
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۰۳ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
1
9
پاسخ
تبعات و عواقب تصمیمات شما برای مردم بدبخت است تمام هزینه ها را مردم با فقر و فلاکت می پردازند
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۱۳:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
همه شدند سخنگو مملکت
محمود
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۳:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۰۲
0
2
پاسخ
مردم دارن له میشن، فقط گیردادین به انرژی هسته ای، هیچ راهکار دیگه ای هم ندارین
برچسب منتخب
# دیدار پزشکیان و ترامپ # خروج از ان پی تی # مکانیسم ماشه # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
آیا موافق ملاقات ترامپ و پزشکیان هستید؟
الی گشت
مصاحبه طوفانی علیرضا دبیر پس از قهرمانی: اینترنشنال کثافت را نبینید  (۱۶۳ نظر)
فیلم جشن عروسی کامران تفتی و متین ستوده  (۱۴۸ نظر)
پزشکیان با ترامپ‌ دیدار کند استیضاحش می‌کنیم  (۱۱۹ نظر)
آمریکا و اروپا معتقدند ایران یک قدم تا تسلیم شدن فاصله دارد/ مذاکره‌ای در کار نخواهد بود  (۱۱۲ نظر)
صداوسیما: 90 درصد مردم بمب اتم می‌خواهند  (۷۸ نظر)
غضنفری: دیدار پزشکیان با ترامپ خودکشی سیاسی است / ظریف به مکانیسم ماشه افتخار می‌کند!  (۷۷ نظر)
روی آنتن صداوسیما: ایران موشک قاره پیما تست کرد  (۷۱ نظر)
بنزین سوپر هندی در راه ایران/ قیمت نهایی چقدر تمام می شود؟  (۶۹ نظر)
ویدیوی آموزش خیانت توسط خانم وکیل!  (۶۸ نظر)
مذاکره مستقیم با امریکا بهترین راهکار است/ «نماینده ویژه» برای مذاکرات هسته‌ای تعیین شود  (۶۳ نظر)
عراقچی پیشنهاد خوبی به اروپا ارائه داد تعجب می‌کنم رد کردند/ در شرایط وحشتناکی هستیم  (۶۱ نظر)
قرار است ترامپ و پزشکیان در نیویورک دیدار و توافق کنند!  (۵۹ نظر)
تماس مستقیم عراقچی و ویتکاف؛ ایران خواستار مذاکرات فوری شد  (۵۸ نظر)
تعجب و خجالت زن آلمانی از هیتلر گفتن ایرانی‌ها  (۴۸ نظر)
تشویق ایستاده مکرون در سازمان ملل به خاطر موضعش  (۴۷ نظر)
tabnak.ir/005a6J
tabnak.ir/005a6J