مجلس آماده خروج از NPT است/ ایران زیر بار حرف زور آمریکا نرفت، جنگ شد/ چرا ایران به آمریکا اعتماد ندارد؟

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با تأکید بر فرمایشات رهبری درباره بی‌اعتمادی به آمریکا گفت: از گروگان‌های لانه جاسوسی تا برجام و مذاکرات اخیر، تجربه ۴۷ ساله نشان داده است که واشنگتن هیچ‌گاه به تعهدات خود عمل نکرده است.

سردار محمد کوثری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی تابناک در ارتباط با فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره موضوع هسته‌ای و مذاکره با آمریکا اظهار کرد: ما با آمریکایی‌های بی‌تعهد، در این ۴۷ سال بیش از ۱۰ بار به صورت مستقیم و غیرمستقیم مذاکره داشته‌ایم. در هر کدام از این مذاکرات ـ که اسناد آن نیز موجود است ـ آنها بی‌تعهد خود را ثابت کرده اند.

وی افزود: آمریکایی‌ها وقتی در مذاکرات حاضر می‌شوند و تعهد می‌دهند، دیگر به آن پیمان ها و تعهدات عمل نمی‌کنند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با اشاره به دستگیری ۵۳ تن از اعضای لانه جاسوسی در اوایل انقلاب، یادآور شد: ما به‌صورت مستقیم در این باره مذاکره کردیم و این گروگان‌ها را آزاد کردیم. مقرر شد که پول‌های بلوکه‌شده ایران در آمریکا آزاد شود، اما این کار از سوی آنها صورت نگرفت.

کوثری اضافه کرد: در معاهده برجام نیز ما به تعهداتمان عمل کردیم. اما ترامپ هنگام رسیدن به ریاست جمهوری آمریکا اعلام کرد که برجام را قبول ندارد و اروپایی‌ها هم به تأسی از او به تعهدات خود عمل نکردند.

وی با اشاره به مذاکرات غیرمستقیم ایران و آمریکا گفت: قرار بود در خردادماه امسال ششمین جلسه غیرمستقیم برگزار شود، اما وقتی دیدند ایران زیر بار خواسته‌های ناحق آنها نمی‌رود، علیه ما جنگ راه انداختند.

این نماینده مجلس تأکید کرد: به آمریکا نمی‌شود اعتماد کرد. مقام معظم رهبری به‌حق این صحبت‌ها را بیان کردند و باید در برابر آنها ایستاد. همان‌طور که در این ۴۷ سال هر جا که توطئه کردند با مشت آهنین ملت روبه‌رو شدند، ما هم باید محکم در برابرشان بایستیم تا از کرده خود پشیمان شوند. آنها نباید خیال کنند که صاحب همه چیز هستند. مگر چه کاره‌اند؟ غیر از جنایت، قتل و توطئه در کشورها چه چیز دیگری دارند؟ آیا منطق یا استدلال قوی دارند؟ چون فاقد منطق هستند با زور اسلحه و کشتار می‌خواهند خواسته‌هایشان را به ملت‌ها تحمیل کنند. ملت ایران ۴۷ سال مقاومت کرده و در موضوع هسته‌ای مصمم‌تر و محکم‌تر ادامه خواهد داد.

کوثری تصریح کرد: اولین جنایتی که توسط بمب اتمی صورت گرفت، توسط آمریکایی‌ها انجام شد و در هیروشیما و ناکازاکی ۲۲۰ هزار نفر قتل‌عام شدند؛ حتی نسل‌های امروزی آنها ناقص‌العضو به دنیا می‌آیند.

مجلس آماده خروج از ان پی تی است

وی در پاسخ به این سؤال که جمع‌بندی مجلس در ارتباط با ان‌پی‌تی به کجا رسید، گفت: آنها با پاره کردن توافق‌نامه برجام این معاهده را از بین بردند، چون خودشان آن را امضا کرده بودند و خودشان هم آن را از بین بردند. اروپایی‌ها نیز به تعهداتشان از جمله اینستکس عمل نکردند. اینها چون در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی شکست خوردند، می‌خواهند با این مسئله توطئه دیگری ایجاد کنند، اما به نتیجه‌ای نمی‌رسند. در این صورت مجلس آمادگی خروج از ان‌پی‌تی را دارد تا طرف مقابل بفهمد که با زورگویی نمی‌توانند چیزی را به ملت‌ها تحمیل کنند.

به گزارش تابناک، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی تلویزیونی خطاب به مردم، اتحاد و یکپارچگی مستمر ملت ایران را،‌ مشتی پولادین بر فرق دشمن خواندند و با تشریح علتِ تسلیم نشدنِ ملت غیرتمند ایران در مقابل فشار و تهدید دشمن برای صرف نظر کردن از فناوری پرفایده غنی‌سازی اورانیوم، تاکید کردند: مذاکره‌ای که آمریکا از اول نتیجه آن را مشخص و دیکته کند، ‌بی‌فایده و پرضرر است، چرا که دشمن زورگو را برای تحمیل هدف‌های بعدی به طمع می‌اندازد و هیچ ضرری را هم از ما دفع نمی‌کند و اینگونه مذاکرات را هیچ ملت باشرف و سیاستمدار خردمندی نمی‌پذیرد.