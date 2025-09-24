تتر ۱۸۷ کیف پول ایرانی را مسدود کرد!

چند روز پیش خبری در مورد مسدودی ۱۸۷ کیف پول تتر متعلق به کاربران ایرانی موجی نگرانی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرد که حالا جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر شده است. گفته می‌شود که این کیف پول‌ها پیش‌تر ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی با تتر (USDT) داشته‌اند که بیشتر آن‌ها در ۱۲ ماه گذشته انجام شده و به درخواست اسرائیل مسدود شده است.