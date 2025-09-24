تتر ۱۸۷ کیف پول ایرانی را مسدود کرد!

چند روز پیش خبری در مورد مسدودی ۱۸۷ کیف پول تتر متعلق به کاربران ایرانی موجی نگرانی در بازار ارزهای دیجیتال ایجاد کرد که حالا جزئیات بیشتری در مورد این خبر منتشر شده است.
به گزارش تابناک؛ گفته میشود که این کیف پولها پیشتر ۱.۵ میلیارد دلار تراکنش رمزارزی با تتر (USDT) داشتهاند که بیشتر آنها در ۱۲ ماه گذشته انجام شده و به درخواست اسرائیل مسدود شده است.
برخی از آدرسهای این کیف پولها ممکن است تحت کنترل خدمات رمزارزی باشند و بخشی از زیرساخت کیف پولی محسوب شوند که برای تسهیل تراکنشهای بسیاری از مشتریان به کار میرود.
از میان ۱۸۷ کیف پول، ۳۹ کیف پول در تاریخ ۱۳ سپتامبر توسط شرکت Tether در فهرست سیاه قرار گرفتند؛ به این معنا که ۱.۵ میلیون دلار رمزارز موجود در این آدرسها مسدود شده است؛ البته باقی کیف پولها اکنون موجودی «بسیار کمی» دارند.
